Nic Von Rupp se la juega en Nazaré: "Las rocas son más aterradoras que las olas"

Praia do Norte, en Nazaré, es una de las mecas mundiales del surf de olas grandes. Todos los inviernos los mejores surfistas del mundo acuden a este enclave del sur de Portugal para desafiar auténticos paredes de agua de más de 12 metros de altura. Las sensaciones son inigualables, pero los peligros acechan en cada metro y todos los que entran al gua saben a lo que se exponen.

Nic Von Rupp, surfista portugués de olas grandes, es uno de los habituales en Nazaré cunado llegan los grande swell del invierno y él mismo ha publicado un vídeo la complicada situación que tuvo que afrontar en el sport portugués. Y es que Von Rupp se jugó el tipo literalmente para tratar de recuperar su ola, empujada por al fuerza del mar contra el acantilado.

"Más aterradoras que las olas de Nazaré son las rocas de Nazaré; la corriente simplemente te arrastra directo hacia ese acantilado desagradable. La semana pasada perdí mi tabla justo contra el acantilado; solamente de pensar en ese precipicio sin salida me da ansiedad. Me lo pensé mil veces antes de meterme allí, pero no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo mi querida tabla era devorada por esas olas. Creo que Joao Macedo y Clement Roseyro estaban aún más nerviosos que yo", explica Nic Von Rupp.

En la secuencia se puede ver como nada entre rocas y olas para recuperar su tabla en una escena que pone los pelos de punta. La experiencia del surfista portugués fue clave para que saliera de una pieza de ese lugar.