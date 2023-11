Natalia Muñoz, la mejor skater de España y que sueña con estar en los JJOO a sus 15 años

Quédense con su nombre: Natalia Muñoz. Andaluza, natural de Arcos de la Frontera, solo tiene 15 años, y hace del skate su gran pasión. "Es mi vida. Estoy todos los días patinando", cuenta Muñoz a Antena 3 Deportes.

A pesar de su corta edad, comenzó desde muy pequeña a patinar: "Mi hermano surfeaba, y tenía un patín en mi casa. Yo con 6 años lo probé, hasta que un día me dijo que me apuntara a clases porque se veía que me gustaba". Ha ganado buena parte de los campeonatos más importantes en España, y ha competido con la selección española por todo el mundo. "He estado en Brasil, que me gustó mucho; Dubái, Suiza... Son los mejores campeonatos, porque son campeonatos del mundo", cuenta.

En abril se hizo con la I Prueba del Circuito Nacional de Street, el Campeonato de España de Skateboarding donde fue la mejor competidora de la pista. Muñoz logró 38,53 puntos, más que sus inmediatas rivales que fueron Valentina Krauel y África Criado.

La razón de su superioridad puede recaer en que en Arcos el skate tiene cierta relevancia porque incluso contó con su escuela municipal donde la joven se formó. El Ayuntamiento de la ciudad, a través de su Delegación de Deportes, apuesta por esta disciplina deportiva que en breve contará con una nueva pista en la barriada El Santiscal.

Los JJOO, el objetivo y el sueño de Natalia Muñoz

Su gran objetivo, es llegar a competir en los Juegos Olímpicos de 2024, pero lo afronta con cautela: "Mi sueño es llegar a París, pero queda bastante", reconoce Natalia. El skate es deporte olímpico desde los JJOO de Tokio 2020 y repetirá en París 2024.

Japón sumó cinco medallas en esta disciplina (tres oros, una plata y un bronce), pro delante de Australia (uno oro), Brasil (tres platas), Estados Unidos (dos bronces) y Reino Unido(un bronce). El próximo verano, el skate volverá a ser deporte olímpico en París, celebrándose las pruebas en la Plaza de la Concordia.