Natación sincronizada pasados 50 años: las 'libélulas' triunfan en el Europeo Máster de Roma

Con una media de 55 años al ritmo de Queen, ocho mujeres navarras y su entrenadora han participado en el Campeonato Europeo Máster de Natación Sicronizada que ha tenido lugar en Roma.

Ellas son Laura Garde, Lola Sarriguren, Irene Aldabe, Alicia Otaegui, Anita Bonhomme, Raquel Elizalde, Ana Lana, Garbiñe Rekarte y su entrenadora, Isis Mínguez, quienes forman Mariburruntzi Sinkro Taldea, el único equipo nacional de la categoría de más de 50 años y uno de los tres que hay a nivel europeo.

Han competido con un equipo sueco y otro italiano por el oro y, aunque el objetivo no era otro que pasárselo bien, han logrado un bronce en Dúo y una plata por Equipos en la categoría de 50 a 64 años.

La aventura comenzó hace ya doce años y acaban de participar en su cuarta cita internacional. Al ritmo de Queen con su mítico 'We will rock you' entrenan cinco días a la semana en diferentes piscinas. Suelen hacerlo a las 8 de la mañana, antes de ir a trabajar, y cuando la piscina les permite poner la música y usar dos calles, para no molestar al resto de usuarios.

En Roma han competido durante cuatro días, en las categorías de Dúo técnico, Dúo libre, Equipo técnico y Equipo libre. En la parte técnica se valora la precisión al ejecutar una serie de figuras y elementos obligatorios que se suceden en un orden establecido por la normativa. La parte libre es más larga y los equipos la hacen a su medida.

Documental 'El vuelo de las libélulas'

La historia de este equipo ha llegado también a la gran pantalla de la mano del director Iñaki Alforja quien rodó el documental 'El vuelo de las libélulas' durante la pandemia y que se presentó en el festival 'Lo que viene'.

'El vuelo de las libélulas' es un proyecto con marcado carácter social que pretende contribuir a construir, desde una perspectiva igualitaria, un referente visual y cultural nuevo y atractivo en torno a la relación entre la mujer adulta y el deporte. Para ello, el film aborda la realidad que viven estas 'libélulas', mariburruntzi en euskera: mujeres 'normales' de mediana edad, con sus dolores físicos y sus marcas de la vida.