La nadadora Catalina Corró se retira de la competición a los 27 años tras tres operaciones en el cerebro

La nadadora española, Catalina Corró, ha dicho adiós a la competición, se despide tras superar varios tumores cerebrales. Pese a que volvió a competir ha tomado la decisión de retirarse tras 3 operaciones, asegura que mentalmente está agotada, ahora se centrará en seguir estudiando medicina.

La española ha querido anunciar la noticia en su cuenta personal de Twitter mediante una carta a sus seguidores.

Catalina deja la natación con 27 años y el Club Natación Sabadell le rindió un precioso homenaje. "Tengo una mezcla de emociones, se mezcla la alegría de pasar a una buena etapa y la pena de dejar esta", aseguró la joven.

Ganó los Juegos del Mediterráneo tras la primera operación

La nadadora balear ha sido un ejemplo de lucha dentro y fuera de la piscina, después de superar tres operaciones por un tumor cerebral se ha convertido en una inspiración para mucha gente: "Ven mi historia y les empuja a seguir peleando y luchando contra su enfermedad", nos cuenta. En lo deportivo se queda con los Juegos del Mediterráneo en 2018, donde ganó el oro después de la primera operación: "Fueron especiales, venía de la operación de la que más me costó salir".

La última intervención para eliminar el tumor fue en plena pandemia, en marzo de 2020, una lucha exitosa pero con un importante desgaste: "Quiero recuperar mi salud mental, este año la he perdido bastante", cuenta. Lo siguiente es continuar con sus estudios de medicina y con el campus que ha montado en Inca, su localidad natal: "Me gusta ayudar a los más pequeños y enseñarles que hay que estudiar y que no solo es ganar, hay unos valores muy importantes".

Y como la campeona que es Catalina ha dicho adiós a la natación con una medalla de plata en el Campeonato España.