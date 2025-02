El nadador de 97 años que vive la vida como Rafa Nadal: "Me retiraré cuando el cuerpo no aguante más"

Pocas veces en el mundo del deporte se ha visto una hazaña como la que ha realizado Paco Domínguezen el campeonato de natación máster de España que ha tenido lugar en Oviedo. Pero... ¿por qué está haciendo historia?

Resulta que este nadador tiene 97 años. Y, además, hay que destacar que empezó a nadar a los 70 años. Pero por si fuera poco cuenta en su palmarés con cuatro medallas en el campeonato de España Máster. Asimismo, es plusmarquista europeo de 100, 200 y 400 metros libres.

"Yo soy como Nadal"

Además, ha dejado claro que la edad no es ningún inconveniente para seguir practicando el deporte que tanto ama, incluso sufriendo un 65% de discapacidad: "Tengo que hacer como hacía Nadal. Si el cuerpo no da más, entonces será cuando me retire", asegura un Domínguez que está dando demostrando lo mucho que le gusta la natación.

Un deporte que a día de hoy no se imagina abandonar, porque en la piscina es feliz: "Si dejo de nadar un par de días, ya me duelen los huesos. Mi vida es el agua. Yo digo que en la reencarnación tengo que nacer pez", ha dicho.

"Cuento las medallas en kilos"

El nadador nació en Vigo en 1927 y emigró a Venezuela cuando tenía 30 años para volver en 1992. Ahora forma parte del Club Natación Master Madrid donde entrena a diario ni saltarse un solo día. "Hago natación y entrenamientos todos los días de once a doce de la mañana y luego en casa estoy unos cuarenta minutos haciendo estiramientos, levanto pesas y abdominales", declaró tras acabar la competición de Oviedo.

Paco además de ser un deportista veterano tiene un peculiar sentido del humor, porque sus éxitos no los cuenta con los dedos de una mano. "Yo cuento las medallas en kilos", afirma entre risas. Y por ahora no tiene pensado dejar la natación porque en la piscina junto a los suyos ha encontrado su segunda familia.

