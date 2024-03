La gesta de Paco Domínguez con 96 años: nada 800 metros en 25 minutos

El gallego Paco Domínguez es el plusmarquista europeo de 100, 200 y 400 metros. Sin embargo, eso para él no es suficiente y esta vez se ha atrevido con algo más, con los 800 metros, una distancia que ha completado en solo 25 minutos.

A sus 96 años se sigue sintiendo como un pez en el agua: "Yo soy un nadador de fondo, por eso nado mejor después de los 200 o 300 metros, me siento mejor", cuenta Paco Domínguez a Antena 3 Deportes.

A pesar de su avanzada edad, a Paco no hay quien le pare: "Con lanzarme al agua ya estoy batiendo un récord". Después de convertirse en el mejor de Europa, ha competido en 800 metros. Empezó a nadar con casi 70 años en ríos muy caudalosos: "He hecho como los toreros, para trabajar me corté la coleta y dije: '¿Qué voy a hacer?'. Entonces, sabía nada, flotar. La primera travesía que he hecho yo a nado fue el Oricono y el Caroní, en Venezuela".

El secreto del éxito

Su filosofía siempre ha sido la misma: "Disfrutar de la vida, lo que Dios nos da. Este aire, ver el sol cada día y darle las gracias todos los días". Tiene unos fans incondicionales y sabe cuál es el secreto de su éxito: "Todo es cosa de la menta, es mental todo". Una mente y un cuerpo que siguen en plena forma.

