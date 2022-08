Muere Valdir Segato, el 'Hulk brasileño', a los 55 años tras un paro cardíaco

El fisioculturista y reconocido tiktoker Valdir Segato, más conocido como el 'Hulk brasileño', ha muerto a los 55 años a raíz de un paro cardíaco, al parecer provocado por el aceite que se inyectaba en sus brazos para hacer crecer sus músculos.

El 'Hulk brasileño' se había vuelto muy popular en las redes sociales, en especial en Tiktok, donde contaba con cerca de 2 millones de seguidores. La causa del paro cardíaco parece ser el Synthol que se inyectaba en sus brazos para contar con unos enormes bíceps que le habían valido su apodo.

Medios locales brasileños informaron que Valdir Segato comenzó a encontrarse mal el día que cumplió 55 años, en concreto, empezó a tener problemas para respirar. Fue trasladado de urgencia a un hospital desde su casa de Ribeirao Preto, sureste de Brasil.

En el hospital no pudieron revertir la situación y el 'Hulk brasileño', cuyo sueño era ser como su ídolo Arnold Schwarzenegger, moría a los 55 años por un paro cardíaco. Médicos y especialistas ya le habían advertido del riesgo de inyectarse synthol, una mezcla de aceite, lidocaína y alcohol bencílico que hace crecer la masa muscular de forma desproporcionada.

Arnold Schwarzenegger, el ídolo del 'Hulk brasieño'

Durante una entrevista con la cadena británica BBC, el 'Hulk brasileño' reconoció que optó por las inyecciones de synthol porque no lograba aumentar sus bíceps pese a su trabajo en el gimnasio.

"Estaba muy flaco, quería ser como ellos", indicó Valdir Segato en aquella entrevista.

"Me llaman Hulk, Schwarzenegger y He-Man todo el tiempo y eso me gusta. He doblado el tamaño de mis bíceps, pero todavía quiero ser más grande", llegó a declarar en un reportaje en The Mirror en 2016.

Ahora, a sus 55 años el 'Hulk brasileño' ha muerto a raíz de las inyecciones de synthol, esa sustancia que le hizo tener unos bíceps desproporcionados y que le ha costado la vida.