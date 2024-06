Muere Eider Matilla, patinadora asturiana de 26 años, tras una larga lucha contra el cáncer

Eider Matilla, patinadora española de 26 años, falleció este pasado domingo tras una larga enfermedad con la que llevaba luchando varios años.

Estuvo dos años luchando contra el cáncer

"Triste noticia para el patinaje asturiano, la que nos llega hoy con el fallecimiento de la patinadora gijonesa de Velocidad, Eider Matilla, a los 26 años tras una larga enfermedad. Eider fue patinadora de los equipos del Club Deportivo Fluke y del Club Patín Pelayo, y desde hace dos años en su lucha contra la enfermedad, había convertido el deporte en su bandera para sobreponerse a ella, mantener su eterna sonrisa y animar a todo su entorno. Desde la Federación Asturiana de Patinaje lamentamos mucho su perdida y nos unimos al dolor de su familia y amigos. Descansa en Paz Eider", informó el domingo 17 de junio la Federación de Patinaje del Principado de Asturias en su cuenta de Instagram.

Compartía la enfermedad en sus redes sociales

La joven deportista compartía su enfermedad en su perfil de TikTok y enseñaba a sus seguidores como luchaba contra esta a través del deporte y de su eterna sonrisa.

Su fallecimiento ha supuesto un shock en los clubes en los que militó como patinadora de velocidad. "Con profundo pesar y corazones apesadumbrados, el Club Deportivo Fluke lamenta anunciar el fallecimiento de nuestra querida Eider, un alma valiente cuya lucha contra la enfermedad fue una inspiración para todos nosotros. Eider destacó no solo por su tenacidad en el deporte sino también por la sonrisa inquebrantable que adornaba su rostro, incluso en los momentos más difíciles. Su espíritu combativo y alegría de vivir permanecerán con nosotros como un faro de esperanza y coraje. Hoy, el cielo ha ganado una estrella que brillará con la misma fuerza con la que Eider vivió su vida. Vuela alto Eider", comunicó el Club Deportivo Fluke.

"Has luchado como nadie en esta última carrera"

Lo mismo hizo su otro equipo, el Club Patín Pelayo: "Hoy nos hemos despertado con una terrible noticia. La que fuera patinadora del club, Eider Matilla, nos ha dejado. Has luchado como nadie en esta última carrera y te has ido demostrando lo valiente y luchadora que has sido siempre. Nuestro más sincero pésame a toda su familia D.E.P.", informaba el club en otro comunicado.

Muere un piloto de 9 años en Interlagos, Brasil

Por otra parte, hace unas horas también se ha conocido una trágica noticia que golpeado fuertemente al motociclismo argentino. Lorenzo Somaschini, un piloto de 9 años de edad, ha fallecido tras sufrir un accidente el pasado viernes durante unos entrenamientos libres del Campeonato de Superbike de Brasil que se disputaba en el famoso circuito de Interlagos.

El menor de edad, de nacionalidad argentina, sufrió un fuerte golpe en la cabeza después de irse al suelo en mitad de un entrenamiento libres y terminó perdiendo la vida tras pasar el fin de semana en cuidados intensivos del Hospital Albert Einstein, en São Paulo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com