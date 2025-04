Muere Damien Stone, culturista y actor porno, a los 32 años

Damien Stone, conocido culturista y exactor de cine para adultos, murió a los 32 años a causa de complicaciones derivadas de una cardiomegalia, una afección caracterizada por un agrandamiento anómalo del corazón.

Según informó Adult Video News (AVN), su muerte se produjo el pasado 11 de marzo, aunque no trascendió públicamente hasta varias semanas después.

Stone, que se hizo popular dentro del cine para adultos especializado en el género gay, dejó la industria en 2020 para centrarse en su carrera como culturista y en la creación de contenido para su cuenta de OnlyFans.

Campeón de Pensilvania

De origen moldavo y afincado en Estados Unidos, consiguió destacar en el mundo del culturismo, convirtiéndose en campeón en Pensilvania en tres ocasiones. Paralelamente, en su etapa como actor porno fue nominado a Mejor Debutante en los premios GayVN de 2018.

Muy activo en redes sociales, Damien Stone compartía sus entrenamientos y evolución física con sus más de 50.000 seguidores en Instagram. En sus publicaciones mostraba una vida dedicada al ejercicio.

Iba a volver al cine para adultos

A pesar de su retirada del porno, Stone tenía planes para regresar al sector en 2026. Así lo confirmó un agente al medio AVN: "Estaba emocionado por volver y hacer cosas de nuevo, y no era por razones económicas, ya que tenía una vida acomodada y buenas finanzas... Así que no lo hacía por dinero; lo hacía para mantener su nombre en el ojo público y para aumentar su lista de fans y cosas así; lo esperaba con ilusión. No iba a aceptar cualquier oferta", explicó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com