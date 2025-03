Muere la culturista Jodi Vance a los 20 años por una deshidratación severa tras consumir "sustancias extremadamente peligrosas"

El mundo del culturismo vuelve a estar de luto tras confirmarse la muerte de Jodi Vance, un joven culturista de tan solo 20 años y natural de Amarillo, Texas, falleció el pasado jueves 27 de febrero tras sufrir un paro cardíaco debido a "complicaciones de una deshidratación severa", como confirmó su familia en sus redes sociales.

"De la familia y seres queridos de Jodi: para aquellos que aún no se han enterado, Jodi falleció ayer por la tarde. Su corazón se detuvo debido a complicaciones de una deshidratación severa. A pesar de todos los esfuerzos del hospital, no pudieron revivirla. Ella era una persona hermosa por dentro y por fuera y se le echará de menos cada día. Esto fue repentino e inesperado. Por favor, dale tiempo a su familia para procesar esta pérdida en paz. Si alguien toma algo de esto, por favor ponga su salud primero", informaba la familia de Jodi Vance.

La joven culturista murió mientras asistía al Arnold Sports Festival en Columbus, en Ohio, donde había acudido para apoyar y animar a los atletas que entrenaba y supervisaba. The Columbus Dispatch, un medio local, informó que Vance se desplomó cerca del hotel Sonesta, donde se celebraba la competición, y pese a ser trasladada al centro médico, no se pudo hacer nada por salvar su vida.

El medio Fitness Volt añade que Jodi Vance padeció vómitos y otros síntomas asociados a la deshidratación antes de fallecer. Su muerte fue confirmada por la Oficina del Forense del Condado de Franklin, aunque no ofreció detalles sobre la causa de la muerte de la atleta.

"Jodi usó dos sustancias extremadamente peligrosas para mejorar su físico"

Justin Mihaly, entrenador de Jodi Vance, aseguró en un vídeo de Instagram que Jodi "usó dos sustancias extremadamente peligrosas para mejorar su físico", algo que hizo "sin mi conocimiento y aprobación".

"Jodi usó dos sustancias extremadamente peligrosas para mejorar su físico, supongo que sólo para la Arnold Expo, sin mi conocimiento, sin mi aprobación", apuntó Justin Mihaly.

En sus redes sociales, Jodi compartía rutinas de entrenamiento y mensaje de motivación, uno de los últimos antes de su muerte lo publicó el pasado 21 de febrero, seis días antes de su fallecimiento.

"Un campeón no se mide por victorias, sino por el coraje de levantarse cada vez que caen. No se trata de cuántas veces la vida te golpea, se trata de levantarte, empujar hacia adelante y negarse a rendirte. La verdadera grandeza se forja en la resistencia, no sólo en la victoria", señalaba Jodi Vance.

