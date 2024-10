Muere una atleta mientras nadaba en el Ironman Calella-Barcelona

Una atleta de 41 años ha muerto este domingo mientras disputaba la prueba de natación en el Ironman Calella-Barcelona. La mujer se ahogó en el primer tramo del evento y su cuerpo fue rescatado poco después por los servicios de emergencia, que intentaron reanimarla sin éxito y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Una muerte repentina

El hecho ha tenido lugar en la que es una prueba de las más exigentes del mundo. El trágico suceso ocurrió sobre las 10:29 horas de este domingo y aunque todavía no se conoce la causa exacta por la que terminó ahogándose sí que podría haber sido por un accidente repentino.

"Quiero expresar mi pésame a la familia y amigos de la triatleta que ha perdido la vida durante el desarrollo del Ironman Calella-Barcelona y hacer llegar todo mi apoyo a toda la familia Ironman", explicó el alcalde de Calella, Marc Buch.

El año pasado también murió un triatleta en el Ironman 70.3

Desgraciadamente en la edición del año pasado también falleció un hombre y otro resultó herido. El triatleta sufrió un accidente durante el segmento ciclista de la carrera y pese a ser evacuado al hospital terminó muriendo ahí sin que pudieran hacer nada por salvarle la vida. La organización no dio detalles de las causas de la muerte y detalla que sufrió "un episodio médico importante".

La de este año 2024 ha sido la décima edición de la prueba y en ella han participado aproximadamente 3.200 deportistas, de los cuales el 90% de ellos son de casi 100 países diferentes. Al evento ha acudido José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD.

El recorrido de esta prueba, una de las más exigentes que hay, consta de 3,9 kms nadando, 180 kms pedaleando y 42,2 kms corriendo.

En marzo falleció un triatleta colombiano: "Fue una negligencia"

Precisamente en marzo de este año también murió un atleta de 34 años, Jorge Humberto Zambrano, durante el triatlón 'Xseries Tri Fest' disputado en San Andrés (Colombia).

"Mi esposo falleció según la autopsia por ahogamiento. Son momentos dolorosos para mi familia, pero en parte todo ha aumentado por toda la situación de negligencia por parte de la empresa Xportiva y la Federación de Atletismo. Tengo el testimonio de 30 o 35 personas que participaron en la competencia. El proceso también está en Fiscalía. Nadie de la organización le atendió, no había nadie... No había desfibrilador no elementos para darle atención, solo había un botiquín para raspaduras. La ambulancia no la trajo Xportiva, la pidieron las personas que lo atendieron", admitió su mujer Liz Dayán Clavijo.

El padre del atleta fallecido también fue en la misma línea que la mujer: "No había quién estuviera cuidando a los competidores... y la ambulancia tardó en llegar 10 minutos. Mi hijo se perdió en el mar... Murió ahogado pero tenía un reloj inteligente y la distancia que nadó fue el doble de la que debía cubrir...", sentenció.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com