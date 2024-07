Verstappen, más tenso que nunca: "Que se vayan a la mierda"

Max Verstappen está más nervioso y tengo que nunca. El neerlandés fue quinto en el GP de Hungría y perdió varios puntos por intentar un arriesgado adelantamiento a Hamilton en la curva 1 que provocó un toque con el inglés. Max se fue largo, vio como Leclerc le pasaba y casi lo hace Sainz. Minutos más tarde no se cortó un pelo ante las críticas por su accidente con Lewis.

"Que se vayan todos a la mierda"

"¿Qué le dice a los críticos por su reacción de frustración?", le preguntó un periodista... "Que se vayan todos a la mierda", contestó el piloto de Red Bull. No hacía más que ver la expresión de su cara, oír sus palabras y ser testigo de un frío saludo con Hamilton mientras ambos atendían a la prensa. El tricampeón está tenso. Y no es para menos.

Error de estrategia de Red Bull

En Hungaroring sucedió algo que no estamos acostumbrados a ver: un error estratégico de Red Bull. A Verstappen tardaron demasiado en pararle por primera vez mientras sus rivales (Hamilton y Leclerc), que entraron antes, le recortaban distancia con gomas nuevas: "No teníamos el ritmo para luchar con McLaren pero podíamos haber sido terceros". Ver y no creer, Max dando por hecho que no iba a ganar y 'conformándose' con una tercera posición que terminó en una quinta. McLaren aprieta y mucho.

No gana desde España y 'solo' 3 podios en las últimas 6

El campeón y su jefe, Christian Horner, están de acuerdo en que necesitan "encontrar más prestaciones". Los datos hablan por sí mismos, no ha ganado ninguna de las últimas tres carreras (desde España) y 'solo' se ha subido al podio en 3 de las últimas 6 cuando a principio de temporada ganó 4 de las 5 primeras y estuvo en el podio en 6 de 7. El comienzo del dominio de McLaren se ha juntado con la irrupción de Mercedes, y no para luchar por podios sino por victorias. Por 'detrás' está Ferrari pescando lo que puede y dependiendo de la temperatura y las características del trazado puede optar a ganar o, si no es su GP fetiche, por quedar relegados al top 6-7.

Norris recorta a Verstappen

El tres veces campeón del mundo de forma consecutiva (2021, 2022 y 2023) ve peligrar su reinado por primera vez en mucho tiempo, McLaren está irritando a Verstappen y Lando Norris sigue recortando la distancia en el Mundial de Pilotos. Ahora mismo son 84 puntos los que separan a ambos, una diferencia grande pero ni mucho menos definitiva, y menos viendo la línea ascendente de los británicos. Red Bull parece algo estancado y sobrevive en las primeras posiciones de la clasificación, tanto de pilotos como de escuderías, porque el nivel de Max sigue siendo sublime, a excepción de carreras como estas. Checo, por su parte, ayuda más bien poco, volvió a caer en Q1 y luego sí pudo pescar algunos puntos (7º) que calmaron un poco los ánimos en el garaje austriaco. De todas formas hay medios que informan de que ya le han dado un ultimátum, y será en Spa el próximo fin de semana. Quedan 11 carreras y todo apunta a que nos divertiremos a la par que veremos una lucha por el Mundial, algo que no pasa desde 2021.

Así va el Mundial de Pilotos y constructores: quedan 11 GP

