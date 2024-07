La desesperación de Alonso con su equipo en Hungría: "Hemos perdido con todo el mundo"

Oscar Piastri (23 años) ha ganado en Hungría la primera carrera de Fórmula 1 de su vida por delante de su compañero Lando Norris, que se dejó pasar en las últimas vueltas tras hacer oídos sordos a su equipo por radio durante más de 20 vueltas. Hamilton vuelve a subirse al podio, 3º, después de un toque con Verstappen en la recta final que dejó sin opciones al neerlandés, 5º. Sainz sexto y Alonso, 11º, no puntúa.

McLaren dominó el sábado y lo reafirmó este domingo con un histórico doblete que hacía muchos años que no se disfrutaba en Woking, no obstante, solo cambiaron las posiciones respecto a la qualy (Piastri 1º y Norris 2º) en otro día en el que el británico volvió a fallar en la salida y casi compromete la victoria de su compañero. McLaren recorta puntos a Red Bull en constructores y Lando hace lo propio con Max en el Mundial de Pilotos.

Por otra parte, en Aston Martin volvió a fallar algo, esta vez fue una mala estrategia y unas decisiones ciertamente inexplicables las que dejaron sin puntuar a Fernando Alonso, que partió séptimo y terminó undécimo y dejando pasar a Stroll porque el canadiense venía más rápido y con mejores gomas para intentar pasar a Tsunoda (9º). No fue capaz.

Alonso, del séptimo al undécimo...

La carrera era para sacar un buen puñado de puntos, séptimo como mucho pero no menos, y sin embargo, se truncó cuando el equipo llamó a Fernando demasiado pronto para parar en boxes y protegerse de los undercut que le tiraron Albon y Magnussen. El español antes había salido con blandos, adelantó a Sainz en los primeros metros y tenía que intentar estirar lo que pudiera el compuesto, pero no fue así, paró sobre la vuelta 9 y pese a evitar el undercut de ambos pilotos ya había perdido completamente el tren de los de arriba, y además un invitado a la fiesta se metió en todo el medio: Nico Hulkenberg. La cosa no salió bien, Fernando estaba detrás del alemán y se tiró un buen rato para pasarle. Así de enfadado se mostró por radio con su equipo: "No entiendo por qué hemos parado... pero O.K... No quiero saberlo, amigo. No quiero saberlo. Hemos perdido la carrera con todo el mundo", dijo el asturiano a una radio de su ingeniero.

Entre medias, dos coches infinitamente más rápidos, Checo con el Red Bull y Russell con el Mercedes, le comieron la tostada después de caer en Q1 este sábado. Y para colmo también se le coló Tsunoda, que tuvo mucho ritmo y aguantó como un jabato durante 70 vueltas pasando una sola vez por boxes. La desesperación de Fernando detrás del japonés fue tal que debió haber ordenes de equipo en Aston y el español cedió la última posición de puntos (10º) con Stroll para que este, con gomas más nuevas y un ritmo superior, intentara adelantar a Tsunoda. Pero no lo consiguió, un cambio inútil de posiciones que además dejó a Alonso sin el punto y con un enfado curioso.

Así queda la parrilla tras el GP de Hungría

