Verstappen amenaza con dejar la Fórmula 1 por las "tonterías" de la FIA

Max Verstappen ha empezado su particular 'guerra' con la FIA tras la sanción que recibió por emplear un lenguaje poco apropiado o grosero en sala de prensa, que le acarreó sanción y un castigo de realizar "trabajos de interés público" por parte del organismo.

Como respuesta, el piloto de Red Bull optó por atender a los medios fuera de la sala de prensa en el Gran Premio de Singapur, dejando una llamativa imagen sobre el paddock.

La 'ley del silencio'

Al tres veces campeón del mundo no le gustó la decisión de la FIA y aplicó 'la ley del silencio' en la rueda de prensa oficial del Gran Circo: casi ni abrió la boca para luego dar sus declaraciones fuera.

"Este tipo de cosas también deciden definitivamente mi futuro"

"No hay absolutamente ningún deseo de dar respuestas largas allí cuando te tratan así. Nunca he sentido que tuviera una mala relación con ellos. Incluso este año, hice trabajo voluntario con comisarios junior. Les hice una entrevista de media hora con todo preparado, así que también intenté ayudar", opinó. "Tienes pequeños favores o lo que sea, ¿y luego te tratan así? Esto no funciona así", abundó.

Verstappen incluso llega a considerar esta polémica una causa que podría desembocar en una retirada anticipada de la Fórmula 1, o al menos eso dejó caer en rueda de prensa. "Oh, seguro", comentó Verstappen. "Quiero decir, este tipo de cosas también deciden definitivamente mi futuro".

"No puedes ser tú mismo o tienes que lidiar con este tipo de cosas tontas. Creo que ahora estoy en una etapa de mi carrera en la que no quieres lidiar con esto todo el tiempo. Es realmente agotador", abundó el tricampeón del mundo.

Remontada de McLaren

Lo cierto es que la sanción de la FIA llega en un momento difícil de la temporada, que no está siendo la más fructífera con Red Bull tras el arreón de McLaren: "Por supuesto, es fantástico tener éxito y ganar carreras, pero una vez que has logrado todo eso, ganar campeonatos y carreras, también quieres pasar un buen rato".

"Todo el mundo está yendo al límite. Todos en esta batalla, incluso en la parte trasera de la parrilla. Pero si tienes que lidiar con todas estas tonterías, para mí es otra forma de no seguir en el deporte", apostilló 'Mad' Max.

La polémica vino con la sanción a Verstappen por usar la palabra 'fuck' ('jodido') en rueda de prensa.

Comunicado de los comisarios de la FIA

"Es política de la FIA garantizar que el lenguaje utilizado en sus foros públicos, como las conferencias de prensa, cumpla con los estándares generalmente aceptados para todas las audiencias y transmisiones. En particular, en el caso de las declaraciones realizadas por los participantes en mundiales que, por lo tanto, son modelos a seguir tanto dentro como fuera del deporte. Esto está claro en las reglas de la FIA y se ha reforzado a través de casos anteriores llevados ante los comisarios en la Fórmula 1, en particular en Las Vegas en 2023.

Los comisarios revisaron la transcripción de la conferencia de prensa de pilotos de la FIA del jueves en Singapur y Max Verstappen, piloto del coche 1, utilizó un lenguaje para describir su monoplaza en Azerbaiyán que generalmente se considera "grosero, bruco" o que puede "ofender" y no se considera adecuado para su transmisión. Eso es "mala conducta" según se define en el artículo 20 del Código Deportivo Internacional y es una infracción del artículo 12.2.1.k.

Los comisarios señalaron que el lenguaje no estaba dirigido a nadie ni a ningún grupo. Cuando habló ante los comisarios, el piloto explicó que la palabra utilizada es común en el habla y que la aprendió, ya que el inglés no es su lengua materna. Si bien los comisarios aceptan que eso puede ser cierto, es importante que los modelos a seguir aprendan a ser conscientes cuando hablan en foros públicos, en particular cuando no están bajo ninguna presión particular.

Verstappen se disculpó por su comportamiento. Los comisarios señalan que se han impuesto multas significativas por lenguaje ofensivo o dirigido a grupos específicos. Eso no es el caso aquí. Pero, como este tema ya se había planteado anteriormente y era bien conocido por los competidores, los comisarios decidieron ordenar una sanción mayor que la anterior y que Verstappen fuera "obligado a realizar algún trabajo de interés público" (art. 12.4.1.d del Código Deportivo Internacional), en coordinación con el Secretario General para el Deporte de la FIA".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com