El último palazo de Fernando Alonso a Alpine acusándole de "falta de profesionalidad"

Fernando Alonso ha arrojado luz sobre su fichaje por Aston Martin el pasado verano: "Fue un cúmulo de circunstancias. La primera, que Vettel se retiró, sin eso habría sido imposible. El segundo que en Alpine llevaba varios meses de negociación y no llegó a concretarse nada, noté falta de profesionalidad. Y luego que Aston... si Vettel se retiró un jueves tenía un papel delante el sábado. Era una aventura, estaban séptimos en constructores, había riesgo en este cambio, pero la cosa salió bien". El español también da un palo a su antiguo equipo: "Creo que en Aston Martin el nivel de ambición era mayor que en Alpine", ha dicho en una entrevista en la cadena Ser.

Quiere acabar tercero

El bicampeón de Fórmula 1 tiene claro que su objetivo es acabar la temporada en tercera posición: "Pienso en 2024 porque la ambición es de ganar, es lo que piensa todo deportista. No quieres ser 3º o 5º. El 2024 es importante. Pensábamos que en 2023 íbamos a progresar y que en 2024 íbamos a poder subir al podio y mira cómo nos ha ido ya este año. Dentro de mí, y tal y como ha ido este año, después de ir tercero tras 15 carreras quiero mantenerlo hasta el final. Si acabo cuarto y Hamilton nos adelanta no pasa nada, pero me haría ilusión estar en el podio del mundial de F1".

Tiene claro quién es su rival para lograr ese reto: "Con Hamilton nos vamos a hacer una marca al hombre, lo teníamos ya en Monza, al final se nos escapó en las últimas vueltas y nos metió puntos, pero le haremos un marcaje al hombre".

¿Piensa en conseguir el tricampeonato de F1? ¿Su objetivo final es ganar el Mundial? "No sé que responderte. Te diría que no es el objetivo sí o sí, puede que me retire sin conseguirlo, o sin la 33, pero al mismo tiempo desayuno cada día, como cada día y duermo cada día pensando en luchar por el Mundial. Si estoy aquí, si sacrifico mi vida por este deporte y por esta pasión, es porque creo en el equipo y que puedo ganar".

A vueltas con la '33'

Fernando también bromeó sobre el famoso 'suflé' por la 33: "Al principio lo llevaba bien, ahora tengo un poco miedo a defraudar a tanta gente y tanta ilusión y tanto movimiento. Es bonito, eh. El deporte se basa en eso, en ilusionar y soñar con algo. Si esa meta la compartes con más gente, con la afición y todo se reúne en el número 33... pues trabajaremos porque así sea", ha comentado el piloto español, que ha querido dejar claro su ambición sigue intacta y que quiere volver a pelear por el mundial.

Red Bull, "los mejores"

Alonso tiene claro que en Red Bull "son los mejores en todo": "No solo el coche más rápido. Tienen al piloto más rápido, al que no comete errores. Hacen los pit-stop más rápidos, las mejores estrategias... de momento no tienen puntos débiles". ¿Sería él líder si pilotase un Red Bull? "No lo sé, sí tengo claro que Max está haciendo un trabajo superior. No ha cometido errores. Lleva 10 victorias seguidas y no han sido carreras fáciles: hubo lluvia, banderas rojas, paradas, interrupciones... y él no falla. Tiene un buen coche, pero la unión es la que hace la diferencia".

Su relación con Carlos Sainz

El piloto español también valoró su relación con su compatriota y "amigo" Carlos Sainz: "No me gusta tenerlo delante o detrás, y te lo explico. Creo que nos va mejor a los dos que no. Cuando lo tengo delante o detrás voy con un poco más de margen, aunque no sea mi compañero de equipo, no lucho igual contra Carlos que contra otro piloto. No es mi compañero pero es mi amigo, el otro español en la pista y siempre trato de cuidarle mejor que a los demás. Y él también a mí. La defensa de Carlos con Checo y Verstappen luchando por el liderato... Creo que nosotros nos dejamos ese medio metrito. Es un gesto bonito, pero a otro piloto no le das ese metrito".