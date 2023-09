El detallazo de Fernando Alonso con Paqui, una seguidora de 93 años

Fernando Alonso ha vuelto a demostrar por qué es uno de los deportistas más queridos de España: el bicampeón de Fórmula 1 español levanta pasiones por detalles como el que ha tenido con Paqui, una seguidora de 93 años que pidió una camiseta a través del TikTok de su nieta. Un deseo que, por supuesto, el de Aston Martin se apresuró a cumplir.

"Fernando, me gusta mucho verte correr, he estado siempre muy atenta a tus carreras", le decía la mujer en el vídeo. "Mándame una camiseta y me la firmas", le pedía Paqui, con mucho gracejo, desde su silla de ruedas y con el oxígeno puesto. Y apostillaba: "Soy una señora mayor ya y quiero tener algo tuyo porque te admiro mucho, Fernando".

El vídeo, publicado inicialmente en TikTok, se hizo viral y no tardó en llegar a otras redes sociales... hasta que llegó a ser visto por el mismísimo Fernando. El piloto no se extendió en su repuesta, pero a buen seguro que hizo felices a Paqui, a su nieta y de paso a todos sus admiradores. Un lacónico 'sí', junto a un corazón y un beso, que sirvió para saber que Alonso les mandaría su camiseta.