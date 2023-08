Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, asegura que el nuevo túnel de viento "supondrá un antes y un después" en la escudería

Desde Aston Martin piensan ya con perspectiva de futuro. Después de una temporada empezando con muy buen pie y en donde no han llegado de la mejor forma posible al 'parón veraniego', es momento de mirar hacia delante y seguir reestructurando la máquina. Primero fue el equipo y ahora las infraestructuras.

A la nueva fábrica de Silverstone se unió un nuevo fabricante, Honda. La empresa japonesa suministrará unidades de potencias a Aston Martin. Una unión que, para Silverstone, supuso "una de las últimas piezas del rompecabezas de sus ambiciosos planes". Ahora, es Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, quien señala cuál es el siguiente paso para crecer como equipo.

"Falta todavía la herramienta más importante, que es el túnel del viento. Es una herramienta imprescindible, que está ahí casi acabada, pero yo creo que va a suponer un antes y un después del futuro de Aston Martin. Estará listo a partir de finales de 2024", señala el embajador de Aston Martin en True Driver. Y es que actualmente, el túnel de viento -de la misma manera que el chasis- se lo alquilan a Mercedes.

A su vez, Pedro de la Rosa muestra su opinión acerca de lo importante que es el túnel de viento a la hora de formar un monoplaza: "El túnel del viento es lo más importante para un F1. Es lo que te da la carga aerodinámica, la eficiencia, la resistencia al aire...".

Pedro de la Rosa desvela algunos detalles de este túnel de viento que se está construyendo en la nueva fábrica situada en Silverstone: "Es una pasarela gigante de 400 metros que conectará ambos edificios". Y añade lo siguiente: "Hasta que no lo tengamos listo no podemos trabajar en él", explica el ex piloto de McLaren.

La importancia de nuevas instalaciones

Por su parte, también en True Driver, el jefe de equipo de Aston Martin Mike Krack destaca la relevancia de contar con unas instalaciones nuevas para el desarrollo de la escudería: "Aquí cada día hay caras nuevas y conversaciones diferentes y esto es importante para progresar. Compartir ideas y conocer gente siempre ayuda", declaró.