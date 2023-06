¿Teatro de Alonso o maniobra ilegal de Hamilton? La acción más polémica del GP de Canadá

Lewis Hamilton y Fernando Alonso libraron una batalla en el GP de Canadá como las de antaño. El inglés y el español pelearon por un segundo puesto que al final fue para el de Aston Martin, con un adelantamiento brutal en pista. Pero hubo de todo entre los dos campeones del mundo. Hamilton realizó una gran salida y superó a Alonso en la salida, colocándose segundo, posición que defendió hasta la vuelta 22.

Pero antes se produjo una acción en el pit-lane del trazado Gilles Villeneuve, en la primera parada de ambos. Los mecánicos de Aston Martin fueron más rápidos que los de Mercedes y Fernando Alonso, que había entrado por detrás de Hamilton estuvo muy cerca de pasar al inglés en la recta del pit-lane. El de Mercedes salió justo a la par de Alonso y ambos estuvieron a punto de tocarse. Las imágenes parece claras: el asturiano llega por detrás y se ve obligado a frenar para no chocar con Hamilton.

La F1 deja sin sanción la maniobra de Hamilton

Los comisario de carrera resolvieron el incidente con una investigación sin consecuencias, es decir, no interpretaron que el de Mercedes cometiera un unsafe release tras su parada en boxes. Fernando Alonso fue muy claro por radio y aseguró que tuvo que frenar. El debate está servido. ¿Hubo unsafe release de Lewis Hamilton? La normativa de la F1 es muy clara y sostiene que esto se produce cuando un piloto se reincorpora de una parada en boxes de forma peligrosa, obligando a otro piloto a frenar bruscamente o realizar una maniobra para no chocar.

Con las imágenes de lo ocurrido, parece muy claro que Alonso se ve obligado a frenar, pese a que luego puede haber más o menos volanteo forzado del asturiano para dejar en evidencia la incorporación peligrosa de Hamilton. Toto Wolff, jefe de Mercedes considera que el asturiano hizo teatro buscando un unsafe release para Lewis.

"Sí, hizo un poco de drama, sacudiendo un poco la dirección, un tocando un poco los frenos... Él es bueno en eso. Una sanción habría sido... sí, fue un poco de drama", zanjó Wolff cuando fue cuestionado por ese momento.

La cuestión no fue más allá, principalmente porque Alonso superó a Hamilton unas vueltas después en pista, por lo que desde Aston Martin no tienen nada que ganar. Alonso fue segundo y Hamilton, tercero; pero la maniobra ahí queda y muchos consideran que una vez más la F1 no sancionó esa acción por ser Hamilton el involucrado. Tras el GP de Canadá, Alonso y Hamilton bromearon en la zona mixta, dejando una divertida escena.