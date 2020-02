Sara García y Javier Vega, la pareja del Dakar, un amor sobre ruedas

Sara García y Javier Vega fueron sin lugar a dudas las pareja protagonistas en Arabía Saudi. Los pilotos del equipo Yamaha completaron el Rally Dakar consiguiendo un hito sin precedentes.

García se convirtió en la primera mujer europea en completar la prueba sin asistencia, eso sí, la presencia de su pareja Vega fue fundamental.

Sin embargo, el reto no fue fácil y tuvieron sus trabas en el camino aunque sin mayores consecuencias. "No pudo frenar a tiempo y me embistió", recordó entre risas García sobre un accidente que protagonizaron ambos.

La prueba en el país saudí también supuso un desafió como pareja por la prohibición de mostrar cariño en público. "Es costumbre del país y nosotros nos hemos adecuado, no nos hemos rozado en ningún momento durante el Rally" aseguró Vega.

Eso si, también confesaron que, tras una jornada del Rally más duro del mundo "tampoco te quedan ganas" concluyó entre risas.