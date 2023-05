Sale a la luz la primera reacción de Alonso tras Mónaco: "Ni gorra, ni pollas"

Fernando Alonso consiguió en Mónaco su quinto podio en seis carreras. El piloto asturiano demostró que su objetivo no es otro que pelear por el título Mundial de Fórmula 1. El desgaste a bordo de Aston Martin para acabar segundo en el revirado trazado del Principado fue brutal y en la celebración pasó desapercibida una imagen que ahora se está haciendo viral entre sus seguidores.

"Ni gorra, ni pollas": esa fue la frase de Fernando Alonso cuando fue a festejar el podio junto a sus mecánicos de Aston Martin. De hecho, ha sido la propia escudería de Silverstone la que ha subido a Instagram la celebración de su piloto. Parece que su fisio quiso darle la gorra, pero el español venía chorreando sudor tras las 78 vueltas al trazado urbano y prefirió no hacerlo. Un vídeo que ha desatado las bromas en redes sociales tras la enésima 'padreada' del ovetense.

Podio 103 de Fernando Alonso

Lo cierto es que Fernando Alonso volvió a brillar al acabar segundo el Gran Premio de Mónaco y consiguiendo así su podio número 103 en la categoría reina, el quinto en las primeras seis carreras del año. No conseguía algo así desde 2012, en su antepenúltimo año en Ferrari.

El doble campeón mundial asturiano, que a los 41 años afronta su vigésima temporada en la F1, fue tercero en el estreno de Baréin y repitió ese puesto en Yeda (Arabia Saudí), en Melbourne (Australia) y Miami (EEUU). Su peor resultado, en un espectacular arranque de curso, ha sido un cuarto en Azerbaiyán

Este domingo, al acabar segundo en Mónaco, aparte de lograr su mejor puesto de la temporada, logró su quinto podio en seis carreras. Algo que no sucedía desde hacía casi once años: cuando encadenó cinco podios en los Grandes Premios de Corea, India, Abu Dabi, Estados Unidos y Brasil de 2012.

Eso sí, la victoria número '33' tendrá que esperar. Pero el crack ovetense la buscará de nuevo, el próximo fin de semana, ante su público en Montmeló (Barcelona), sede del Gran Premio de España.

Error con los neumáticos

Un error de estrategia en la parada de Fernando cuando empezaba a llover en las estrechas calles de Mónaco privó al español de poder luchar por la victoria contra el Red Bull de Verstappen. Tras la prueba, el astur explicó cómo se tomó esa decisión: "Me habéis preguntado varias veces y me sorprende que lo hagáis. Supongo que desde la televisión se ve una carrera diferente que desde dentro del coche. El circuito estaba seco, o casi seco, a un 90%. Sólo había agua en un par de curvas. Tenía que entrar ya a boxes, he preguntado al equipo por la meteo, me han dicho que no iba a llover mucho y he decidido poner neumáticos de seco ¿Cómo iba a pedir neumáticos intermedios si el asfalto apenas estaba mojado?", recoge el diario El Mundo.

En cualquier caso, manda un aviso a Red Bull: "Nosotros igual no somos los más rápidos; pero tampoco lo éramos en 2010 ni en 2012; y en 2010 llegamos a Abu Dabi, y en 2012 a Brasil (en referencia a las dos últimas carreras de esos años) con opciones de ganar el Mundial". Alonso sigue tercero en el Mundial, aunque ahora a sólo 12 puntos del mexicano Sergio Pérez, que es segundo. El español ahora suma 93 puntos, 51 menos que Verstappen.