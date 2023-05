El mensaje definitivo de Alonso de cara al Mundial: "En 2010 y 2012 tampoco teníamos el mejor coche y..."

Lo que hoy ha sucedido en el circuito de Mónaco no tenía lugar desde el 27 de julio de 2014 en Hungría. Sí, estamos hablando del segundo puesto de Fernando Alonso en el GP de Mónaco, un resultado que no se daba desde hace casi 9 años. A los 41 años el piloto asturiano vuelve a subirse al segundo escalón del podio en una nueva victoria de Max Verstappen.

Esto significa que Fernando suma 18 puntos y Max 25, el neerlandés sigue haciendo hueco pero Alonso aprovecha para recortar con Checo Pérez, 2º en el Mundial, y que hoy se fue de vacío tras terminar 16º. El de Aston Martin sigue tercero pero solo a 12 puntos del mexicano. Verstappen está a 51.

'Magic' lleva 5 podios en 6 carreras, solo 'falló' en Azerbaiyán, un comienzo simplemente brillante, no ocurría desde 2006 (ganó el Mundial). Fernando es un experto en minimizar daños y competir pese a no tener el coche más rápido. Por esa razón y sin tampoco venirnos arriba tenemos que seguir confiando y por qué no guardar un pequeño hilo de esperanza de cara a competir el Mundial.

"En 2010 y 2012 tampoco éramos los más rápidos..."

"Igual no somos los más rápidos, pero tampoco éramos los más rápidos en 2010 y llegamos líderes a Abu Dabi, y con opciones a Brasil en 2012. Ese es nuestro camino. Sin pensar demasiado en el Mundial, pero sin olvidarlo. Un par de abandonos de Max, como Pérez ahora, y de repente recortas. Hoy el mejor resultado posible era segundo, hicimos un segundo. Es lo que mejor sabemos hacer", explicó Alonso a la prensa tras el GP de Mónaco.

"Estoy muy contento con el segundo puesto"

El español analizó la carrera: "En la salida decidimos tener una estrategia diferente a la de Max, era la única opción de ganar, hacer algo diferente de ellos. Cogimos las duras para ir muy largos en la primera parada y que nos beneficiase algún coche de seguridad. Pero ellos iban muy rápido, Max nos sacó ventaja con la media, no tuvo 'graining' e incluso paró en la misma vuelta que nosotros. Lo intentamos, pero no éramos lo suficientemente rápidos. Estábamos contentos con la segunda posición pero con la lluvia se complicó todo, un error podía llegar y acabar con las ilusiones de hacer otro podio. Estoy muy contento con el segundo porque fue una carrera difícil de ejecutar", sentenció el ovetense.

"Próxima carrera, P1"

Y es que finalizó contento, muy contento, y no es para menos, Aston Martin sigue mejorando y minimizando daños pese a tener un coche más lento que Red Bull. Así se expresó a sus ingenieros tras firmar la segunda posición: "Es un podio baby, muy bien hecho. Próxima carrera, P1", dijo 'Magic'. Barcelona, siguiente parada el próximo fin de semana.