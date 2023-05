Fernando Alonso desvela quién tomó la decisión de no poner neumáticos de lluvia en Mónaco

La carrera de Mónaco estaba marcada en rojo para Fernando Alonso y Aston Martin: tanto el ovetense como la escudería de Silverstone tenían muchas esperanzas de lograr la 33 en Montecarlo. Sin embargo, un error de estrategia en la parada de Fernando cuando empezaba a llover en las estrechas calles de Mónaco ha evitado que el español pudiera poner en aprietos la victoria del Red Bull de Verstappen.

Una vez finalizada la carrera y celebrado un nuevo podio en el Mundial de F1, el bicampeón de F1 asturiano explicó cómo se tomó la decisión: "Me habéis preguntado varias veces y me sorprende que lo hagáis. Supongo que desde la televisión se ve una carrera diferente que desde dentro del coche. El circuito estaba seco, o casi seco, a un 90%. Sólo había agua en un par de curvas. Tenía que entrar ya a boxes, he preguntado al equipo por la meteo, me han dicho que no iba a llover mucho y he decidido poner neumáticos de seco ¿Cómo iba a pedir neumáticos intermedios si el asfalto apenas estaba mojado?", recoge el diario El Mundo.

Con todo, parece convencido de que en ningún caso habría ganado en las calles del Principado: "En ese momento pensé que era lo correcto. Luego todo cambió en un minuto, la lluvia se intensificó, pero en ese momento era lo correcto. Igualmente tenía margen para hacer una segunda parada. Igualmente hubiera ganado Max porque era más rápido. Realmente no podía superarle. Lo importante es que he acabado segundo en Mónaco, que he conseguido otro podio. Ahora hay que celebrar en lugar de pensar en qué hubiera pasado si todo hubiera sido distinto".

Finalmente, Alonso acabó en segunda posición. Logró así su quinto podio en las seis primeras carreras y sigue tercero en el Mundial, aunque ahora a sólo doce puntos del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que es segundo. "La lluvia complicó las cosas; y no hemos podido aplicar toda la potencia. Me sorprendió que no hubiera más incidencias o que no entrase ningún 'safety car', pero estoy muy contento con esta segunda plaza", ha opinado.

La apuesta, por tanto, era arriesgar: "La única opción que teníamos, a lo mejor, de ganar era hacer algo diferente ellos. Así que cogimos las (gomas) duras para ir largos en la primera tanda y ver si nos podíamos beneficiar con la entrada a pista de algún 'safety car' (coche de seguridad) o algo así. Pero mira, ellos iban más rápidos", comentó Alonso en declaraciones a Dazn este domingo en Mónaco. "Con la lluvia hubo un par de momentos que bloquee el coche y casi me voy recto. Así que estoy muy contento con el segundo puesto, en una carrera muy difícil de ejecutar", señaló.

Mike Krack: 'Decisión conjunta'

Mike Krack, jefe de la escudería Aston Martin, ha confirmado la versión del asturiano: "La de los neumáticos fue una decisión conjunta. Nuestro neumático duro ya tenía muchas vueltas y se estaba enfriando por el tiempo, así que sabíamos que teníamos que entrar. Cuando lo hemos hecho sabíamos que había algo de lluvia, pero no la suficiente, en nuestra opinión".

Al igual que Fernando, estaba seguro de que una parada menos no habría cambiado nada: "Llovía mucho en la parte de atrás, pero a nosotros no había llegado, así que por eso habíamos puesto el medio porque pensábamos que se estaba secando muy rápdio. Cuando Fernando Alonso salió empezó a caer con fuerza y eso no estaba en el radar. Una parada más de lo planificado, pero no hubiera cambiado nada", apuntó el ingeniero luxemburgués.

Fernando Alonso suma ahora 93 puntos, 51 menos que Verstappen. Luchas por el título parece un objetivo lejano, pero el asturiano avisa: "Nosotros igual no somos los más rápidos; pero tampoco lo éramos en 2010 ni en 2012; y en 2010 llegamos a Abu Dabi, y en 2012 a Brasil (en referencia a las dos últimas carreras de esos años) con opciones de ganar el Mundial", recordó el piloto asturiano.