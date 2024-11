Mike Krack admite errores en la evolución del Aston Martin: "Son dos temporadas en las que hemos ido hacia atrás"

Mike Krack, director de Aston Martin, ha sido muy claro a la hora de hablar sobre las mejoras que han llevado en los monoplazas en las dos últimas temporadas y sostiene que como equipo "tenemos que mejorar, son dos temporadas seguidas ya y tenemos que hacer un trabajo mejor". Y es que el luxemburgués no esconde que dichas mejoras no han mejorado el monoplaza a largo de la pasada y actual temporada.

"No podemos negarlo, son dos temporadas en las que no hemos ido hacia adelante, hemos ido hacia atrás. Tenemos que analizarlo cuidadosamente porque después del año pasado queríamos revertir esa tendencia y no lo hemos conseguido. Hay que revisarlo, ver cómo trabajamos las piezas y como definimos las evoluciones. Y quizás tomar un enfoque más cuidadoso a la hora de valorar qué piezas se traen y con qué justificación", señala Krack en una entrevista al diario AS.

"Es cuestión de procesos. Hay ciertas etapas que se deben pasar con disciplina, quizás en vez de apresurarnos. A veces, menos es más. Como equipo tenemos que mejorar, son dos temporadas seguidas ya y tenemos que hacer un trabajo mejor. Hay varias condiciones que se tienen que cumplir antes de pulsar el botón y tenemos que ser cuidadosos", comenta el director de Aston Martín.

A este respecto, Mike Krack apunta a la clave de cara a 2025.

"Tenemos que traer las prestaciones que hay que traer. Es muy simple. Los objetivos son claros y tenemos que cumplir. Hemos fallado con varios paquetes que en la pista no han funcionado como queríamos", explica Krack.

Respecto a la salida de Dan Fallows, el director de Aston Martín admite que en la Fórmula 1 todo se mide por los resultados y si estos no llegan hay que hacer cambios.

"No hay mucho que decir, este deporte se mide por prestaciones y cuando no están esas prestaciones, hay cambios. Las tareas se han dividido entre personas diferentes. Bob Bell y Eric Blandin se encargarán del coche de 2025", concluye Krack.

El director deportivo de Aston Martin, Andy Stevenson, se ha pronunciado en la misma línea que Krack y admite que "el rendimiento del equipo no es el que queríamos".

"El rendimiento del equipo no es el que queríamos y hemos tenido un año duro, pero tenemos un futuro brillante por delante. Muchísimas cosas en marcha que darán sus frutos muy pronto. Tenemos a Adrian y quién no puede emocionarse por eso, no podemos esperar a que llegue. Un nuevo túnel de viento, simulador, una nueva fábrica a la que ahora llamamos hogar. Ya nos hemos instalado, es un lugar increíble para trabajar", reconoce Andy Stevenson en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

