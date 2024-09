Adrian Newey desvela por qué eligió a Aston Martin: "Necesitaba un nuevo desafío y..."

Aston Martin ha anunciado este martes la contratación de Adrian Newey como nuevo ingeniero jefe, un golpe sobre la mesa y quizá la última esperanza para ver a Alonso ganando su tercer Mundial de Fórmula 1. El ingeniero británico abandona Red Bull tras años de dominio de la escudería de las bebidas energéticas y aterriza en Silverstone con la intención de convertir el monoplaza verde en ganador.

"Estoy encantado de llegar a Aston Martin. Me ha inspirado e impresionado la pasión y el compromiso que Lawrence (Stroll) pone en todo en lo que está involucrado. Lawrence quiere crear un equipo ganador. Junto a Honda (proveedor de motores) y Aramco (patrocinador principal), tienen todas las piezas para hacer de Aston Martin un equipo campeón del mundo y tengo muchas ganas de ayudar a conseguir ese objetivo", apuntó Newey en la presentación en Silverstone.

El brillante ingeniero de 65 años ha explicado las razones que le han llevado a fichar por Aston Martin.

"Necesitaba un nuevo desafío y a finales de abril decidí que debía hacer algo diferente. Me tomé un tiempo. Y he tenido la suerte de cumplir el sueño de ser diseñador e ingeniero en el automovilismo. Nunca imaginé nada de lo que me ha sucedido después. Pero hay que mantenerse fresco. Lawrence y yo nos conocemos. Tuve conversaciones con varios equipos, pero la pasión y entusiasmo de Lawrence fue persuasiva. La realidad es que si voy atrás 20 años y pienso en los 'team principal' como Frank Williams, Ron Dennis... creo que Lawrence es el único propietario activo en un equipo de F1", explica Newey.

"Te da una sensación diferente, es volver al modelo de la vieja escuela. Tener la oportunidad de ser socio y accionista, no me habían ofrecido eso nunca antes. Ha sido una decisión muy natural", ha indicado Newey.

Newey, sobre Alonso: "Es una leyenda de este deporte"

El ingeniero británico también ha tenido palabras de elogio para Fernando Alonso, con quien estuvo cerca de coincidir hace 15 años.

"Fernando y yo hemos peleado uno contra el otro durante años y ha sido mi archienemigo... Y estuvimos cerca de que llegara a Red Bull en 2009 y no sucedió, lo que fue una pena. Es una leyenda de este deporte y tengo muchas ganas de trabajar con él", apunta Newey.

"La normativa de 2026 es una oportunidad, porque es un reseteo para todos y si seremos capaces de aprovecharla, no lo sabemos. Nunca he pasado mucho tiempo pensando en esas cosas, sólo en hacer el mejor trabajo posible y ya llegaremos a ese punto", ha señalado Newey.

"Todos los equipos de Fórmula 1 tienen tres departamentos principales: aerodinámica, diseño mecánico y rendimiento del coche... Hay que asegurarse que haya sinergías entre esos tres departamentos y con Honda en el lado de la unidad de potencia. Habrá más interacciones que nunca entre el motor y el chasis, hay que llegar con un producto realista", concluye Newey.

