Marc Márquez solo dura 1 vuelta en su regreso a la competición en una accidentada salida en Aragón

Poco duró Marc Márquez en su vuelta a la competición oficial en Moto GP, corría en casa el español pero un problema mecánico en la salida y un desafortunado toque con Quartararo dejó muy tocada su moto, después otro con Nakagami fue la guinda a un mal día para el catalán, que entró a boxes para abandonar.

Quartararo se va de vacío y Bagnaia se pone a tiro

Bastianini se llevó la victoria tras adelantar a Bagnaia en la última vuelta de la carrera, Espargaró fue 3º y estos tres pilotos recortaron muchos puntos a un Fabio Quartararo que se fue de vacío de Aragón y que tendrá que seguir luchando en las 5 carreras que quedan para poder ganar el Mundial.

Mala suerte para Márquez tras una gran salida

Márquez salía 13º en su regreso a la Moto GP y los primeros metros no pudieron ser mejores, adelantó a varios pilotos por el exterior y se metió en el top 7, augurábamos una buena vuelta de Marc pero no contábamos con que tenía a un Quartararo detrás que no quería perder tiempo sobre la cabeza.

El italiano se pegó demasiado a la moto de Márquez y terminó comiéndoselo para irse al suelo, abandonó la carrera con gestos de dolor y desesperación, poco después lo haría Márquez, que mostró que sigue teniendo esa magia en su pilotaje.

Los toques contra Quartararo y Nakagami

"Fabio iba muy pegado, como es lógico. No he tenido tiempo de reacción, espero que esté bien", dijo sobre el toque con Quartararo. También tuvo uno con Nakagami que fue el que le obligó a abandonar en el GP de Aragón: "Se ha bloqueado la rueda de atrás y me ha tirado la moto hacia la izquierda. Ha sido un problema mecánico de mala suerte".