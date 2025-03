Marc Márquez "juega" con todos y pone la guinda a un finde perfecto en Tailandia con Alex 2º y Pecco 3º

A pedir de boca. Así le ha salido a Marc Márquez el primer fin de semana a lomos de la Ducati en 2025. Pole, victoria en la sprint y de nuevo victoria en la carrera del domingo, todo esto secundado de su hermano Alex, y con su compañero de equipo Pecco Bagnaia en el tercer puesto.

Pole, sprint, victoria el domingo... y más líder del Mundial

Y lógicamente, líder del Mundial, mucho más líder que ayer. Sí, es la primera carrera y no tiene ni sentido hablar de clasificación, pero es un aviso a navegantes desde el primer minuto. Marc tiene moto y hambre de sobra para volver a liderar la categoría reina desde que lo hiciese por última vez en 2019. Y más sin un Jorge Martín -reciente campeón- que no pudo estar en la primera carrera del año tras ser operado de una triple fractura en la mano izquierda.

"Marc estaba jugando con nosotros"

Esta vez, la victoria no fue sin contratiempos. Márquez salió líder y dominó sin sustos hasta que la presión de su rueda delantera descendió y tuvo que sacrificar el ritmo y la primera posición para 'entregársela' a su hermano Alex. Detrás de él estuvo 16 vueltas hasta que consiguió superarle sin mucho esfuerzo a falta de cuatro giros. Alex sabía que su moto no está para competir con la de Marc y no obcecó en la lucha. Todo esto con un Bagnaia que tuvo que volver a conformarse con el último escalón del podio y que fue testigo de los 'juegos' del ilerdense, como así calificó con cierta sorna al final de la prueba: "Creo que Marc estaba jugando con nosotros", dijo el bicampeón, el cual, como "caballero" que es -así le definió Márquez en su último paso por El Hormiguero- le saludó respetuosamente.

Mal día para el resto de españoles

La diferencia era enorme, al seis veces campeón de Moto G, sin arriesgar lo más mínimo en las vueltas finales, le dio tiempo a sacarle 1'7 segundos a su hermano y 2'4 a Bagnaia en un mal día del resto de españoles: abandonaron Raúl Fernández y Joan Mir, Aldeguer fue 13º, Viñales 16º, Rins 17º y Acosta 19º.

El catalán lidera así un campeonato del mundo 93 carreras después e iguala también los 112 podios de Dani Pedrosa. En dos semanas se correrá de nuevo en Argentina, allí llegarán los Márquez como primero y segundo del Mundial. Lo nunca visto en la categoría reina.

