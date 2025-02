El truco de Marc Márquez para pasar los controles antidoping después de carrera: "Yo estoy 3 horas sin orinar y al final..."

El hexacampeón del mundo de Moto GP, Marc Márquez, ha visitado este lunes El Hormiguero (por 13º vez, o 12+1 en honor a Ángel Nieto) como nuevo piloto de Ducati Lenovo, escudería en la que compartirá garaje con el dos veces campeón Pecco Bagnaia , en busca de su séptimo título.

Felitiaciones de "nivelazo" por su 32 cumpleaños

Márquez además cumple hoy 32 años y recibió en directo un vídeo con felicitaciones de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Joaquín Sánchez, Marc Bartra, Xavi Hernández, Piqué y Carlos Sainz padre: "Vaya nivelazo,", decía el catalán, que es el piloto con más experiencia en Moto GP de la parrilla.

"En carrera estoy a 170km/h durante 40 minutos"

"Ahora pienso más fuera de la pista... En carrera estamos a 160-170km/h, así estamos durante 40 minutos", dijo sobre las pulsaciones que tienen en pleno Gran Premio. Márquez : "He aprendido en no asumir todos los riesgos en cada vuelta, hay 5-6 vueltas que son cruciales, aunque hay veces que digo ¡'¿qué he hecho?! al final soy un piloto de instinto".

El truco para pasar los controles antidoping

¿Es Marc algo kamikaze? "No me gusta reconocer la pista antes, no me gusta ver las imperfecciones, prefiero encontrármelo en directo", explicaba el ocho veces campeón. La estrella del motociclismo también habló de curiosidades como los controles antidoping tras las carreras: "El tío que está ahí controlando está mirando todo, y muchas veces no tienes ganas de orinar y te quedas ahí hasta tres horas. Yo lo que hago es llevármelo conmigo y hago mis cosas rutinarias, y cuando me entran ganas...".

"Dejé Gresini para saber si seguía siendo competitivo"

El de Cervera, por su parte, ganó el año pasado con Gresini hasta tres carreras, siendo la primera vez que se subía a lo más alto del podio desde la temporada 2021. Y en 2025 espera heredar una de las mejores motos de la parrilla para competir por el título: "Estoy feliz, con energía, en la mejor moto y en el mejor equipo, está todo en mis manos para poder luchar por el título". Márquez también valoró su estado de salud mental tras una época complicada en Gresini -lesiones, problemas psicológicos- y explicó su salida de la escudería: "Les dije que yo no podía ganar con esta moto, quería ir a un equipo satélite para saber".

