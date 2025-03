Los Márquez comienzan a lo grande: victoria de Marc y segundo puesto de Aleix en la sprint de Tailandia

Comienzo inmejorable de temporada para los hermanos Márquez. Marc, seis veces campeón de Moto GP, se ha llevado en Tailandia la primera carrera al sprint de la temporada 2025 seguido de cerca por su hermano Alex, 2º, y el campeón de 2023, Pecco Bagnaia, 3º, ahora compañero de Márquez.

Se echó de menos a Martín, rey de las sprint

Una primera toma de contacto que no tuvo mucha historia y en la que se echó mucho de menos al reciente rey de la competición, Jorge Martín, el cual sufrió una triple fractura en su mano izquierda tras caerse en los primeros entrenamientos libres disputados en Malasia hace unos días.

La sprint no sufrió grandes cambios respecto a la clasificación, es más, no hubo variación en los tres primeros puestos. Los hermanos Márquez se marcharon desde el principio y pese a que Alex nunca estuvo lejos de Marc, tampoco pudo acercarse lo suficiente para poner en aprietos la victoria de su hermano. Pecco tampoco, este incluso tuvo que lidiar con el japonés Ogura , campeón de Moto 2 y debutante en Moto GP. Pedro Acosta se tuvo que conforman con la sexta posición, un puesto más desde el que partió. Mir fue noveno, Raúl Fernández undécimo, Aldeguer 13º, Viñales 14º y Rins 17º. Miller y Di Giammantonio no terminaron la carrera.

5 años después... Marc lidera un Mundial

Además, la victoria de Marc Márquez en esta primera sprint de la temporada le coloca, lógicamente, en lo más alto de la clasificación de pilotos. Anecdótico pero remarcable al mismo tiempo, especialmente después de saber que la última vez que el ilerdense lideró un Mundial fue hace cinco años. Suma así los 12 primeros puntos a la espera del verdadero botín del fin de semana, la carrera del domingo, que repartirá 25 al ganador.

