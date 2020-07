Marc Márquez no correrá el GP de Andalucía, en el Quartararo saldrá primero

Marc Márquez no correrá en el Gran Premio de Andalucía. La pole fue para Quartararo, en su lucha con Maverick Viñales.El de Cervera había sorprendido con su presencia en los libres 3 y 4, pero en la repesca, la Q1, llegó una sorpresa aún mayor.

Marc combativo, deseoso de acceder a la Q2 a pesar de los duros enemigos que se iba a encontrar. Sin embargo, el octocampeón fue muy precavido. Salió a pista, pero ni marcó tiempo. Se metió en boxes y ya no salió más. Esto implicaba que partiría en la última posición. Pero el jarro de agua fría llegó más tarde. Honda anunció que no correrá el GP de Andalucía al encontrarse mal. Todo fueron desgracias para la escudería nipona. Álex Márquez también se fue al suelo en la Q1. Al menos, el bicampeón del mundo no se hizo daño. Eso sí, saldrá 21º, justo delante de Marc. Rins lo hará 20º. Un increíble Crutchlow, 13º. Aleix Espargaró, 16º; Iker Lecuona, 17º y Tito Rabat, 18º.

Batalla final entre Viñales y Quartararo

En la Q2 se vislumbraba una pelea Maverick Viñales y Fabio Quartararo. En los minutos iniciales era el de catalán el que tomaba el mando. Hizo 1:37.1, con lo que, pese a los 57 grados en pista, se aventuraba que se rebajaría. Bagnaia era segundo, delante de Quartararo y del sorprendente Brad Binder. Pero faltaba el asalto final. Efectivamente, el francés lo intentó todo para hacerse con la pole. Hizo 1:37.007 para encaramarse al frente. Le seguía Pol Espargaró, que se fue al suelo en la curva 2 yendo tras el galo. Rossi cogía la rueda de Bagnaia y crecía. Nakagami se dejó sus opciones yéndose largo en la curva 13.Viñales tenía una última bala. Apretó a tope: Hizo 1:36.907, pero sobrepasó los límites de la pista y los comisarios le quitaron esa vuelta, con lo que partirá segundo y la pole es para Quartararo. Tercero Bagnaia, y Rossi saldrá cuarto.