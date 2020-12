Lydia Sempere y el desafío de pilotar sin poder escuchar: "El hecho de no saber lo que sucede alrededor me crea incertidumbre"

Si pilotar ya es complicado, es difícil de imaginar lo que supone hacerlo sin escuchar nada. Lydia Sempere debe hacerlo. Sufre sordera bilateral, pero su afición es pilotar y su sueño, ganar el Campeonato de España de Turismos.

"El hecho de no saber lo que sucede alrededor de mi me crea una incertidumbre y claro, a la hora de los adelantamientos, no sabía por dónde venían", explica Lydia.

Lydia no puede escuchar su motor, algo básico para cualquier piloto para saber cómo está funcionado su coche y el rendimiento del mismo.

"El motor es muy importante y escucharlo, sentirlo y saber cómo funciona", asegura Lydia.

Su nuevo casco, valorado en 20.000 euros, le va a cambiar la forma en que pilota, ya que va a poder llevar los dos implantes cocleares que le permiten escuchar.

"Marc Gené fue él que me dijo: 'tranquila, vamos a conseguir un casco'. Y aquí lo tenemos", cuenta Lydia.

Lydia Sempere reconoce que pilotar escuchando, gracias a su nuevo casco, es lo mejor que le ha pasado como piloto.

"Es la sensación más bonita que he tenido en toda mi trayectoria deportiva", reconoce Lydia.

"Siempre hay que luchar por nuestros sueños, las barreras nos las ponemos nostros mismos", asegura Lydia.