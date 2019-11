Lewis Hamilton: "Si yo fuera blanco tal vez las cosas serían diferentes"

El piloto británico Lewis Hamilton ha hablado en un acto de un patrocinador de Mercedes en la ciudad de Sao Paulo. El campeón de F1 ha hablado sobre su situación en el deporte siendo de raza negra asegurando que si fuese blanco todo sería diferente. "Yo no corro por reconocimiento, no es lo que me impulsa, no busco pensar en eso. Tal vez las cosas fuesen diferentes si yo fuera blanco, pero al final prefiero enfocarme en las cosas positivas", ha asegurado.

Hamilton ha aprovechado la ocasión para hablar también de los cambios que verá la Fórmula 1 a partir de 2021 asegurando que habrá muchos cambios de equipos por parte de los pilotos. Además, ha mostrado su conformidad con su nuevo coche propuesto por la FIA. "Si el coche hace lo que he visto en papel, creo que vamos a ver, quizás, la mejor era de las carreras que hemos visto en mucho tiempo y yo quiero formar parte de ella", ha señalado el británico.

Sobre el futuro de la Fórmula 1

Hamilton ha apostado por el futuro del automovilismo destacando los nombres de Verstappen y Leclerc, de los que espera coincidir con ellos para poder frenarles. "Creo que los dos tienen estilos de pilotaje agresivos, lo que es genial. Creo que Ferrari tiene mejores opciones de proporcionar un coche que pueda luchar por el Mundial a corto plazo", ha apuntado.

Además, el piloto se ha mostrado en contra de la construcción de un nuevo circuito en Río afirmando que "no necesitamos cortar más árboles ni hacer más daño" ya que tal y como él mismo explica, considera que el dinero debe emplearse para la infrestructura de las ciudades y luchar contra la pobreza. "Si fuera mi dinero, lo destinaría a una causa mejor", concluía