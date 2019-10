No usaron ningún tratamiento experimental con Michael Schumacher. Así lo asegura el cirujano que operó el piloto de Fórmula 1 tras su accidente en la estación de esquí: "Yo no hago milagros. Con mi equipo no estamos haciendo ningún experimento, término abominable que no se corresponde con una visión sería de la medicina", aseguró el cirujano galo Philippe Menasché.

"Hubo una explosión de atención hacia nuestro departamento, pero la situación ya se ha normalizado Ha habido muchos progresos en los últimos 20 años, pero lo cierto es que todavía sabemos muy poco de las células madre", cuenta Meschané sobre Shumacher. El cirujano francés es un auténtico pionero en el tratamiento del corazón con células madre y trata al alemán con un tratamiento de cardiología en el Hospital Europeo Georges Pompidou.