El 'Gigante de Hierro', la carrera de enduro extremo en una cantera: de 500 pilotos acabaron 17

Sólo 17 pilotos de los 500 acabaron la prueba. Así de duro es el 'Gigante de Hierro' Red Bull Erzbergrodeo de motocross. Una icónica prueba de 35 kilómetros que debe su nombre a una cantera de la ciudad minera de Eisenerz en Austria que desde 1995 se convierte en el epicentro del enduro extremo.

Puntuable como segunda cita del Mundial FIM, se celebró la semana pasada y a ella se apuntaron 1.300 valientes, entre los que cohabitaron pilotos profesionales y amateurs. De todos ellos, 500 se clasificaron a la carrera final del domingo, que supuso la 27ª edición.

Con una salida masiva de 50 pilotos en cada ronda, el espectáculo está garantizado en un circuito de 35 kilómetros con inicio y final en lo más profundo de una cantera que produce tres toneladas de hierro al año. Conseguir salir de ahí ya es todo un éxito porque el resto del trazado discurre por los bosques de la montaña Erzberg. A 483 pilotos se les hizo demasiado cuesta arriba y no pudieron acabar.

Lettenbichler revalida título en la cantera de Eisenerz

Además de sus rivales, los pilotos se enfrentan al granito, barro y rampas verticales para escapar de la mina. "Esta carrera es un festival loco de motociclismo. Todo el mundo viene y quiere hacer este reto e intentar terminar la carrera. Es único", argumenta el campeón Manuel Lettenbichler. El alemán revalidó triunfo en dos horas y 31 minutos.Ya fue el mejor en la edición de 2022, cuando solo acabaron siete pilotos, y este año se impuso a los otros 16 pilotos que finalizaron: "No tengo palabras. Realmente no me lo creo".

"Es un festival loco del motociclismo, es único"

En segunda posición finalizó el británico Billy Bolt: "Cuando Manuel me adelantó, sabía que iba a tener problemas para seguirle. He hecho mi peor salida, estaba en el suelo en la primera cuesta". El tercer escalón del podio se lo adjudicó el canadiense Trystan Hart: "Honestamente, creo que he corrido peor. He cometido un error grave y me he equivocado de ruta". Un español cumplió la hazaña de llegar a meta. Alfredo Gómez obtuvo un meritorio octavo puesto con un tiempo de tres horas y 24 minutos.

"El 'Gigante de Hierro' es tan diferente que le sitúa en otro nivel"

Todos los participantes coinciden en la grandeza y la peligrosidad del 'Gigante de Hierro'. "Es difícil decir por qué es tan especial. Me gusta todo. Es tan diferente que eso realmente le sitúa en otro nivel", admite Bolt. Por su parte, Marcel Hirscher, dos veces campeón olímpico de esquí alpino, se enfrentó a la cantera de Eisenerz y entre ceja y ceja no tenía otra cosa más que "rodar seguro y tranquilo para volver a casa sano".