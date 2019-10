Los fuertes vientos obligan a suspender la clasificación del GP de Australia

Más información Márquez viene de ganar en Japón

Faltaban algo menos de trece minutos para el final del cuarto entrenamiento libre de Moto GP. Miguel Oliveira había sufrido una fuerte caída en la primera curva, que acabó con sus huesos por la hierba.

Una caída que puso en alerta a los competidores. Justo en ese momento los pilotos fueron al edificio de la organización del GP de Australia. Allí improvisaron una reunión en la que pidieron la suspensión de la calificación debido a las fuertes rachas de viento.

Cada piloto opinó, y acabaron votando si había que seguir adelante con el día de carreras. El resultado de la votación fue el siguiente: 19 votaron por la suspensión y tres por continuar pese al riesgo. Por lo tanto, se suspendió la actividad en pista programada para el día de hoy.

Marc Márquez no está de acuerdo con la suspensión

Marc Márquez ha explicado, que en la Comisión de Seguridad se han expuesto dos asuntos, si es posible pilotar y el nivel de riesgo. Y enseguida contestó que "era posible pilotar, porque lo estábamos haciendo hasta la caída, y estábamos a un segundo del tiempo, así que no era nada del otro mundo, lo que pasa es que el riesgo era muy elevado, más que por el viento, que era lo que lo dificultaba, por la velocidad y las inercias de la moto en este circuito.”

Yo he dado mi opinión. Se podía pilotar, pero el riesgo era alto. Si se hace mañana por la mañana, no se acaba el mundo, y evitar riesgos siempre es positivo para todos", destacó. "Aquí ha habido dos puntos de vista. Los pilotos que rodaban solos no se han quejado tanto en la Comisión de Seguridad, pero los pilotos que rodaban en grupo se han quejado mucho más, que es un poco lo que le ha pasado a Oliveira", afirmó el piloto de Repsol.

"Cuando ruedas en grupo, los rebufos, las turbulencias, afectan mucho más. Cuando ruedas solo, aunque no es agradable, está dentro de los límites", continuó.

Al referirse a las declaraciones del italiano Andrea Dovizioso sobre el interés de algunos pilotos en su voto, aseguró: "Yo interés poco. Mi trabajo este año ya está hecho. Pero según qué pilotos, comparto la opinión con Dovi". "Hay algunos que están atrás que querían salir para mejorar su clasificación, pero yo no he tenido ningún problema en que se cancelara el entrenamiento, porque estaba sexto en los libres. Yo también he preguntado que si mañana hace el mismo viento qué se hará, porque sería peligroso también. Aunque en teoría mañana mejora", comentó Marc Márquez.

Otra posibilidad sería que, de persistir mañana las malas condiciones meteorológicas se pudiera disputar la carrera el lunes, a lo que el piloto de Honda fue claro: "Aquí ya el reglamento dice que decide Dirección de Carrera y el organizador. Aquí no tenemos voz ni voto". "El año pasado no hacía casi viento, pero a final de recta hubo una turbulencia grande, y Zarco me embistió por detrás", recordó Márquez .

Nuevos horarios del GP de Australia

23:50 - 00:10 Warm Up Moto3

00:20 - 00:40 Warm Up Moto2

00:50 - 01:10 Warm Up MotoGP

01:20 - 01:35 MotoGP Q1

01:45 - 02:00 MotoGP Q2

02:00 Carrera Moto3 (las 03:00, sin contar el cambio de hora)

03:20 Carrera Moto2

05:00 Carrera MotoGP