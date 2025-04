Fernando Alonso, en uno de los peores inicios de su carrera: "El Aston Martin se muere..."

Habría que remontarse a 2001 (su debut en F1), 2015 y 2017 para ver a Fernando Alonso con cero puntos en su casillero tras los cuatro primeros Grandes Premios. El asturiano, a sus 43 años y en su tercera temporada en Aston Martin, vive un calvario finde tras finde al mando de uno de los peores monoplazas de la parrilla. En Bahréin salió 13º y terminó 16º. Su compañero 18º.

Stroll se queda 'sin suerte' y vuelve a estar por detrás de Alonso

Después del buen hacer y de un tremendo golpe de suerte en las dos primeras carreras, Stroll ya refleja el verdadero ritmo de Aston Martin en 2025, además de ser más lento que su compañero en qualy y en carrera, así ha sido desde que llegó Fernando en 2023. El canadiense 'escondió' las penurias de la escudería sumando 10 puntos entre Australia (6º) y China (9º), donde hubo seis abandonos y una descalificación de tres pilotos al final de la carrera respectivamente. Bien por Lance, que supo estar ahí para pescar, no pudo Fernando tras irse contra el muro en Melbourne y dejarle tirado su coche en China.

Aston Martin, el peor o el segundo peor equipo de la parrilla

No obstante, en los dos últimos Grandes Premios todo volvió a la normalidad: Stroll 20º en Japón y 17º en Bahréin, mientras que el español fue 11º y 15º respectivamente. También es un 4-0 para 'Magic' en clasificación. Pero da igual. Es simbólico. Aston Martin fue el peor coche de la parrilla este pasado domingo y puede que solo sea superior a Kick Sauber en términos generales: eso le dejaría en el noveno puesto porque Haas, Williams, Alpine y Racing Bulls suelen ir mejor en todos los circuitos. Tétrico.

Fernando tira del carro con todo, con todo lo que tiene y con lo poco que le ofrece su equipo. No parece que esté para estos trotes a sus 43 años, después de tanto luchar contra viento y marea con coches inferiores debería estar disfrutando de sus últimos coletazos en un buen bólido. Lejos de eso se deja la piel, ya no por los puntos, sino por el honor de Aston Martin, y por el suyo claro. En Bahréin salió bien (12º) pero enseguida le pasaron como aviones tres coches (iban con blandos por los duros de Fernando), el equipo inglés apostó por una estrategia diferente que no funcionó del todo mal hasta que el Safety Car igualó las fuerzas: todos pararon a cambiar gomas y él tenía que elegir entre blando o duro (quedaban 20 vueltas), eligió el compuesto más duro y se fue a la cola.

Los dos puntos débiles del AM25

Tras bajarse del coche detalló cuáles son los puntos débiles del AM25: "La curva lenta y la tracción es nuestro punto débil. Sakhir es todo curva lenta y tracción y lo confirmamos desde el viernes. En Arabia Saudí nos debería ir mejor, como en China y Japón y estábamos 13º y 14º. Para coger puntos, lo dijimos desde Australia, será difícil. Los conseguimos con dos carreras muy especiales, pero en una carrera normal con este coche no es posible puntuar... O muy difícil", aseguró a DAZN. Sobre la curva lenta fue incluso más preciso: "Es como si el coche muere en curva lenta. Es un problema que conocemos bien, lo teníamos el año pasado y lo tenemos este", zanjó.

Este finde llega Arabia, "nos debería ir mejor", dice Alonso. Eso significa que apuntan al 12º, 13º o 14º. Las mejoras -que el año pasado fueron un fiasco- se esperan para la gira europea (a partir de mitad de mayo). Esperemos que mejore mucho la cosa para Alonso, o que al menos se le haga lo más ameno posible este 2025. Ahora, más que nunca, 2026 (último año de contrato del ovetense) se postula como su última bala en el Gran Circo. Nos encomendamos a Adrian Newey.

