Fernando Alonso: "Sería imposible ganar el Dakar a la primera"

El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de F1, explicó en el circuito de Spa-Francorchamps, donde afronta la penúltima prueba del Mundial de Resistencia (WEC), que lidera con un Toyota TS050, que "el reto Indy está en marcha", aunque "falta ver cuando llegue el fuego real".

Alonso se refirió de esta forma a las 500 Millas de Indianápolis (EEUU), su principal objetivo de la temporada, donde una victoria, el próximo 26 de mayo lo haría acreedor, después de haber ganado (dos veces) el Gran Premio de Mónaco y las 24 Horas de Le Mans, a la Triple Corona del automovilismo.

"El 'reto Indy' está en marcha, falta ver cuando llegue el 'fuego real' dónde estamos. Sólo hicimos un test en Texas y el de Indy, que se vio comprometido por la lluvia. Luego tuvimos algún problema de juventud, apenas pudimos rodar 29 vueltas y es difícil saber lo competitivos que podemos ser", comentó Alonso este jueves en Bélgica.

"Pero es un campeonato donde todos los coches son iguales así que es todo muy parejo. Estará interesante", apuntó el doble campeón mundial asturiano de F1, que comentó, en su encuentro con los medios españoles, su anuncio de no seguir el año próximo en el Mundial de Resistencia (WEC), que lidera en el Toyota número 8 junto al suizo Sebastien Buemi y al japonés Kazuki Nakajima.

"El anuncio ahora es más una cuestión del equipo, que necesita tener unos planes de futuro claros puesto que nada más terminar Le Mans, apenas unas semanas después empiezan los test de la nueva temporada en Montmeló", comentó.

"Ellos me insistían en tener una respuesta así que después de Sebring (Florida, EEUU; donde logró, en la prueba de 1.000 Millas, su tercer triunfo de la 'Súper-temporada' en el WEC. "Decidí decírselo para ayudarles a encontrar piloto. Para mí, comprometerme hasta julio de 2020 era demasiado a estas alturas del año, estamos sólo en mayo y cerrarme todas las puertas podía ser una decisión de la que me podía arrepentir después. Para tranquilidad de todos era mejor anunciarlo aquí", explicó Alonso, que no desveló si después de Le Mans, a mediados de junio, competirá o hará más tests.

No ve posible ganar el Dakar en un hipotético debut

"Habrá que ver si llega esa opción o no. En los próximos dos meses sólo voy a pensar en Indy y Le Mans, porque la intensidad de trabajo es muy alta entre test y simulador. Pero sí, la única forma de valorar ciertos pasos para el futuro será haciendo más tests", dijo Fernando, que, en caso de disputarlo, no cree posible ganar el Rally Dakar en su debut.

"Yo creo que sería imposible. No puedo decirlo del todo, porque no he competido nunca en un rally pero viendo que (el francés Sebastien) Loeb no ha conseguido un Dakar o que (su compatriota) Carlos (Sainz), uno de los mejores pilotos de la historia de rallies, también ha corrido muchos antes de ganar", apuntó.

"No es algo en lo que llegues allí y ganes, así que para alguien que no ha disputado un rally en su vida la dificultad tiene que ser impensable", consideró Alonso, que se mostró contento por el paso que dio al dejar la F1 para disputar el WEC.

"Allí no tenía nada que demostrar, fui uno de los mejores toda mi carrera, mejorar en F1 era difícil", afirmó este jueves en Spa el 'crack' del Principado, que opinó que en el Mundial de resistencia aprendió "la filosofía de afrontar este tipo de carreras" y "la pesadilla de tener compañeros", comentó, entre risas, y ante la presencia del argentino José María 'Pechito' López, uno de sus compañeros y rivales, en el otro Toyota, segundo en el campeonato.

"El ambiente es un poco más relajado. Hay más compañerismo en todo. No sólo en el coche, sino también fuera de la pista. Desde el hotel hasta llegar al circuito. Comer, cenar, jugar a la 'PlayStation', viajar... todo lo haces con otros pilotos", comentó.

"Hasta en la pantalla sale el nombre de Toyota con el número 7 y el número 8. No sale el nombre de nadie. Es ésta una disciplina muy de equipo. Muy de trabajar todos a una y todos por una marca. La F1 es mucho más individualista. Creo que ha sido importante esta experiencia y conocer este tipo de carreras para ser mejor piloto", afirmó Alonso, que al ser preguntado acerca de Ferrari, uno de sus ex equipos en F1, indicó: "Es siempre difícil valorar desde fuera".

"No puedo dar una opinión cien por cien segura de cómo son las cosas. Sólo veo lo que vemos todos en la tele. Han sido cuatro dobletes de Mercedes en un año en el que parece que hasta llegar la crono no tendría por qué ser así. Parece que están más igualados que nunca. De todas formas, hay que esperar porque el campeonato es largo. Son 21 carreras y aunque que parezca que están muy lejos hay tiempo para ver un campeonato interesante", afirmó Alonso, que negó la posibilidad de que 2020 pueda ser un 'año sabático'.

"Seguiré compitiendo. Ahora mismo no puedo saber si va a ser una temporada completa de una disciplina o van a ser carreras sueltas como he hecho este año. No voy a estar todo el 2020 en casa. Eso es seguro", indicó el genio astur, que no piensa en la retirada.

"Van llegando retos diferentes en la carrera deportiva de cada uno. Todo deportista tiene su momento perfecto y su edad también a la que tienes que ver otras posibilidades. En mi caso es un poco diferente", explicó, al ser preguntado por otros grandes campeones del deporte español que podrían estar en la recta final de las suyas, como el baloncestista Pau Gasol o el tenista Rafael Nadal.

"La F1 no requiere del físico extremo para competir al máximo nivel. Puedes tener tu mejor nivel de pilotaje con 25 años o con 38. Nunca se sabe. No hay ningún parámetro físico. No se requiere una edad concreta. Cuenta más la motivación", opinó Alonso este jueves en Spa-Fraoncorchamps.