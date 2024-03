Fernando Alonso retrasa su decisión sobre si continuará en F1: "Nadie dictará mi destino"

Fernando Alonso, que terminará su actual contrato con Aston Martin a final de la presente temporada, ha hablado sobre su futuro y cuándo tiene pensado decidir si seguirá o no en la Fórmula 1.

El asturiano de 42 años habló con los medios de comunicación en su llegada al circuito de Albert Park (Melbourne, Australia) y dio a entender que sigue sin tener claro lo que hará a partir de 2025, por lo que aplaza su decisión.

"No quiero esperar a verano pero tampoco precipitarme"

"No ha cambiado mucho y no cambiará en las próximas carreras. No quiero esperar al verano, porque sería injusto para mí y para el equipo si quieren buscar más opciones. Pero tampoco quiero precipitarme mientras mi cabeza no está aún en el año que viene. No es el momento para pensar en el año que viene", explicó.

"Ni Mercedes ni Red Bull dictará mi destino"

Por otra parte, los rumores de un posible fichaje por Mercedes tras la marcha de Hamilton a Ferrari o incluso por Red Bull si Verstappen termina yéndose antes por todo el lío entre su padre Jos, Horner y la escudería no influye directamente en su toma de decisiones: "Ser el dueño de mi destino a veces me ayudó, otras veces me hizo daño. Escojo cuándo me voy y cuándo llego a un equipo, escogí cuando dejé la F1 y cuando regresé. Ahora escogeré lo que hago el año que viene y no seguiré lo que hacen otros, no dictarán mi destino. Lo haré yo mismo, para bien o para mal es como soy", admitió el bicampeón del mundo.

"Aston Martin será mi prioridad, hablaré con ellos primero"

Fernando quiso dejar claro en todo momento que a la hora de negociar la primera oficina que visitará será la de Aston Martin, el equipo que le devolvió a la lucha por los podios en 2023 tras un largo camino por el desierto después de abandonar Ferrari en 2015: "Ellos serán mi prioridad por lealtad hacia ellos. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron y si llegamos a un acuerdo, esa será la decisión. Si no llegamos a un acuerdo, miraré fuera. Pero esa será la segunda opción".

En cuanto al nivel del AM24 y las proyecciones para este año, Fernando se muestra muy contento: "Estuvimos a un minuto del líder en Bahréin y a 34 segundos en Yeda. Redujimos la distancia, vamos en la buena dirección", sentenció Alonso, que fue quinto en Arabia Saudí tras un noveno puesto en Bahréin.

Australia, tercer Gran Premio de la temporada

Este mismo fin de semana se celebrará el GP de Australia en Melbourne Park en el que es la tercera carrera de la presente campaña. Consulta aquí los horarios y dónde ver los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del domingo. Max Verstappen volverá a ser el gran favorito para ganar el GP, Ferrari espera ser su máximo rival.

