Fernando Alonso responde sobre su posible regreso a la Fórmula 1: "No será por necesidades raras"

El piloto español Fernando Alonsos ha publicado en su perfil de Instagram un 'storie' en el que animaba a sus seguidores a preguntarle lo que se les ocurriese. Por supuesto, la incógnita de dónde correrá el asturiano la próxima temporada fue lo más socorrido por sus seguidores en Instagram.

Alonso contestando en su perfil de Instagram | Obtenido de Instagram: fernandoalo_oficial

"No lo sé aún. Es lo que más me preguntáis. jajaja ya veré en verano. En la F1 no tengo muchos retos, ya la hemos conquistado. Así que si vuelvo es por disfrute, no por necesidades raras", respondió Alonso en relación a si tenía interés en volver al mundial.

Sin embargo, el dos veces campeón del Mundo de Fórmula 1 y del Campeonato del Mundo de Resistencia, señalo que es totalmente "falso" que estuviese negociando actualmente su vuelta al 'Gran Circo' con alguna escudería, en alusión a los continuos rumores que le colocan en la parrilla la temporada que viene.

Tras sucesivas preguntas sobre su futuro el asturiano tiró de humor para salir del paso en muchas respuestas. Cuestionado por su próximo reto si finalmente ganase el Dakar y las 500 millas de Indianápolis, Alonso fue claro y conciso: "Ser Ironman".