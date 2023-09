Fernando Alonso se defiende de su "me habéis echado a los leones" a Aston Martin por radio

Fue otro fin de semana complicado para Fernando Alonso. Tras la desastrosa carrera con el AMR23 en Singapur, en el GP de Japón el piloto español acabó en octava posición. Tras conseguir colarse milagrosamente en la Q3 del sábado, Alonso se exhibió en la salida de Suzuka superando a Yuki Tsunoda y George Russell y en los primer metros... pero no pudo mantenerse arriba.

El momento clave de la carrera llegó cuando Aston Martin pidió al asturiano que entrara a boxes en la vuelta 12. El equipo le metió al garaje para defender posición con Tsunoda en lugar de ser más ambicioso y plantearse una batalla con los Ferrari y los Mercedes. Eso le hizo ir a contracorriente a partir de ese instante, en un segundo stint con goma dura en el que sufrió y se vio superado por varios monoplazas.

"¡Me habéis echado a los leones parándome tan pronto!", dijo entonces el asturiano por radio. Sin embargo, terminada la carrera en octava posición, Fernando Alonso quiso quitar hierro a su comentario a los ingenieros de Aston Martin: "Bueno, enfadado no. Creo que es el mismo tema de siempre, la clásica radio de la FOM, completamente fuera de contexto", ha explicado a Motosport.

"Creo que es el mismo tema de siempre, la clásica radio de la FOM, completamente fuera de contexto"

"No estoy seguro de lo que dicen exactamente otros pilotos cuando están detrás de un coche que es más lento y en la recta, se les aleja incluso cuando abres el DRS. Tal vez digan: 'Está bien, estoy contento de quedarme aquí y estar detrás'. Pero yo prefiero adelantarles. En la pista, como he dicho, era más lento incluso con el DRS abierto", abundó Alonso en Suzuka.

"Pedí una estrategia diferente, paramos y les ganamos la partida. Así es como lo hicimos. Les ganamos a todos en pista, aunque la radio sea lo más destacado. Estaba detrás de los Ferrari y delante de Lewis Hamilton sin demasiada presión. Creo que paramos en la vuelta 12 y fue para cubrir a Tsunoda, que nos sorprendió un poco", analizó el piloto español.

'Tal vez fue un error'

Sin embargo, Fernando cree que ese pit stop condicionó todo: "Después de esa parada, obviamente, la carrera es muy larga. Tal vez fue un error. Pero es fácil decirlo ahora. Creo que podría decirse que el resultado final sería un octavo igual, después de los equipos de cabeza. Así que no cambió mucho nuestra carrera. Estaba disgustado porque la primera parada creo que fue demasiado pronto. No lo discutí, sabía que habíamos parado demasiado pronto. Y no es un problema, a veces nos beneficiamos".

La respuesta de Aston Martin

Preguntado por las protestas de Fernando Alonso, Mike Krack apuntó: "En pista hay 20 pilotos... y todos están al más alto nivel y son pasionales. Si no hace lo que espera pasan estas cosas... pero Alonso está bien", dijo el jefe del equipo Aston Martin de Fórmula 1. "Nosotros nos lo tomamos como algo que nos motiva, así que todo bien", apuntó Mike Krack.