Fernando Alonso: "¿El Dakar 2021? Lo voy a decidir después del verano"

Fernando Alonso ha mantenido una animada conversación con otros pilotos y algunos amigos en la que ha explicado cómo lleva la cuarentena y ha repasado la actualidad del motor.

El piloto asturiano ha revelado que decidirá si regresa al Dakar en 2021 después de verano.

"Lo voy a decidir después del verano, porque se ha pospuesto todo, incluso el nuevo reglamento de la Fórmula 1 hasta 2021 y necesito considerar si hago o no el Dakar el próximo año. Si no es el año que viene, lo haré después", explicó Alonso.

Fernando Alonso también habló sobre la decisión de aplazar las 500 Millas de Indianápolis al mes de agosto.

"Ayer mismo la Indycar y las 500 Millas dieron las nuevas fechas, pero hasta que no pase todo, no hay muchas ganas tampoco de correr o de pensar en poner una funda a un casco y salir a lo loco a hacer carreras, así que es lo que hay", aseguró Alonso.

El bicampeón del mundo de F1 reconoció que tampoco hay muchas ganas de hacer ejercicio en casa con todo lo que está ocurriendo y el confinamiento por el coronavirus.

"No es fácil encontrar la motivación para hacer deporte en casa, sólo se puede hacer mantenimiento y trabajo en colchoneta y ni siquiera cuello, porque en el óvalo de Indianápolis vas con la cabeza apoyada constantemente y no sufre en exceso, pero importa poco todo a parte de que estemos bien en casa. Cuanto antes nos protejamos, antes acabará todo", reveló Alonso.

Por último, Fernando Alonso se mostró optimista respecto a la situación actual e indicó que "saldremos adelante, es duro, pero no me cabe la menor duda".

"La incertidumbre, no saber cuánto dura, es algo feo, pero se me está pasando rápido haciendo cosas en casa que no hago nunca porque siempre estoy viajando, en todo caso, yo me siento privilegiado teniendo un pequeño jardín donde salir a respirar algo", reconoció Alonso.