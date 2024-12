La emoción y las lágrimas de Carlos Sainz tras su última carrera con Ferrari: "Creo que es la manera perfecta de cerrar este capítulo"

La historia de Carlos Sainz en Ferrari tocó a su fin este domingo en el GP de Abu Dhabi, donde el madrileño disputó su última carrera con la mítica escudería italiana antes de marcharse a Williams. La llegada de Lewis Hamilton a Maranello cierra la etapa del español en Ferrari, una etapa de cuatro años en la que ha logrado cuatro victorias, 25 podios y seis poles.

El piloto madrileño firmó un segundo puesto en Yas Marina para despedirse del Cavallino Rampante y deja Ferrari de la mejor forma posible y con muy buenas palabras.

"Obviamente estoy muy orgulloso de mi tiempo en Ferrari, porque creo que he contribuido a situar de nuevo a este equipo en el lugar en el que se merece estar. Ahora mismo Ferrari está en disposición de luchar por el Mundial el año que viene, en el que serán favoritos", indicó Carlos Sainz.

"Estoy orgulloso de estos cuatro años, pero aún más lo estoy de este último. Estoy orgulloso por haber mantenido la motivación y el empeño para apretar durante todo el año. Creo que logré, además, acabarlo bien, con un par de podios y con un triunfo, en México. No fue fácil permanecer enfocado; y yo me las arreglé para hacerlo", señaló el piloto madrileño.

"Si me he emocionado o no, no lo sabéis. A lo mejor ya lo hice, o a lo mejor soy un gran actor, como Brad Pitt, que andaba por aquí, rodando su película", bromeó Sainz

Ahora, tras el vídeo publicado este lunes por Ferrari, se puede confirmar que sí, que Carlos Sainz se emocionó y mucho en su último día con la escudería italiana y con todo el equipo de mecánicos e ingenieros.

En el vídeo colgado en sus redes sociales, se puede observar a un Carlos Sainz muy emocionado y que no puede contener las lágrimas ante la ovación y el homenaje que recibió en el box de Yas Marina.

"Creo que es la manera perfecta de cerrar este capítulo", señala Carlos Sainz antes de agradecer a Fred Vasseur y todo el equipo el gesto.

"No sé cuándo estaré en disposición de luchar por un podio con Williams"

Sobre su futuro en Williams, Carlos Sainz tiene claro que necesitarán tiempo para poder pelear con escuderías como McLaren, Ferrari o Red Bull.

"No sé cuándo estaré en disposición de luchar por un podio con Williams. Puede que 2025 sea un año duro, antes de 2026 (cuando cambie el reglamento técnico y muchas cosas puedan pasar). Pero el equipo está invirtiendo", apuntó Carlos Sainz.

"Creo que yo pertenezco al grupo de pilotos que deben luchar por los podios. Al igual que creo que Williams debe ser un equipo que luche por los podios. No sólo acepto este nuevo reto, sino que me entusiasma. No os lo podéis imaginar", admitió el piloto madrileño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com