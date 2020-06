Colocan una soga en el garaje de Bubba Wallace, el único conductor negro de la Nascar

Bubba Wallace, el único conductor negro a tiempo completo de la Nascar, ha sufrido un grave y lamentable suceso racista en el circuito de Talladega Superspeedway, en Alabama.

Alguien colgó una soga de su garaje, según ha informado la propia Nascar, que ha informado de la apertura de una ivestigación sobre lo ocurrido.

"Estamos enojados e indignados, y no podemos decir con la suficiente seriedad cuán en serio tomamos este acto atroz", aseguró la Nascar en un comunicado.

"Como hemos dicho inequívocamente, no hay lugar para el racismo en la Nascar, y este acto solo fortalece nuestra determinación de hacer que el deporte sea abierto y acogedor para todos", añadieron.

Bubba Wallace, de 26 años, ha respaldado el movimiento 'Black Lives Matter' y calificó el incidente como un "acto despreciable de racismo y odio".

"Esto sirve como un recordatorio doloroso de que tenemos que luchar como sociedad y ser persistentes en la lucha contra el racismo", aportó el piloto de Mobile (Alabama).

En sus redes sociales, Wallace aseguró que no se dejará intimidar por este acto racista.

"Esto no me romperá, no cederé ni retrocederé. Continuaré defendiendo con orgullo lo que creo", aseguró Wallace.

La Nascar prohibió la bandera confederada en sus eventos a mediados de este mes de junio, tras las protestas contra el racismo y la violencia policial contra los negros en los Estados Unidos. Wallace se pronunció a favor de la prohibición.

Dicha bandera fue utilizada por los estados del sur de Estados Unidos en la guerra civil con el norte que condujo a la abolición de la esclavitud. Muchos estadounidenses ven la bandera como un símbolo de racismo.