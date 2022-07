Carlos Sainz: "Tengo libertad para luchar con Leclerc"

"Libertad", esa es la palabra que ha usado Carlos Sainz para referirse a la lucha sobre la pista con su compañero Charles Leclerc. Y "respeto", lógico, entre los dos pilotos de Ferrari. El español ha negado haber recibido instrucciones de la escudería que pongan al francés por encima de él.

"De momento tengo libertad para luchar cada fin de semana con Charles. Entre compañeros siempre hay más respeto, pero no me ha llegado nada desde la escudería que me haga afrontar este fin de semana de una manera distinta", comentó Sainz desde Paul Ricard.

Entre el madrileño y el galo hay 37 puntos de diferencia y puede que ese momento llegue, pero esa situación todavía no se ha producido y así lo afirma Sainz. Hasta la fecha, solo ha recibido indicaciones de carrera, como la que produjo el famoso "stop inventing" en su primer y único triunfo en Fórmula 1.

Dudas con el motor

La rotura de motor del Ferrari de Sainz cuando marchaba en Austria en busca de Leclerc, que acabó cruzando primero la bandera a cuadros, le ha generado problemas al madrileño. La unidad incendió el coche y dejó momentos dramáticos, que luego el piloto explicó cómo los vivió.

Él, junto a sus ingenieros, tendrá que decidir si recibir la penalización por utilizar un motor nuevo y sobrepasar el cupo este finde de semana en el Gran Premio de Francia o arriesgar alguno de los antiguos, al límite de kilometraje.

"Lo estamos evaluando. Todavía estamos mirando las opciones que tenemos disponibles", aseguró.