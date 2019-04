Carlos Sainz: "Por fin no ha pasado nada raro y hemos demostrado de lo que somos capaces"

El español Carlos Sainz (McLaren) declaró este domingo, tras acabar séptimo en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, que "por fin" no le ha pasado "nada raro", tras quedarse sin puntuar en las tres primeras pruebas, y ha podido demostrar lo que es capaz de hacer.

"Por fin no nos pasa nada raro y demostramos lo que somos capaces de hacer. He salido bien. En la primeras seis o siete vueltas he estado donde quería estar, atacando a (Sergio) Pérez, que luego ha parado para protegerse de nosotros", dijo.

"Hemos intentado ir largos para ver si podíamos hacerle un 'overcut' (adelantar a Pérez retrasando la parada en boxes), pero nos quedaban pocas ruedas y hemos caído detrás de Lando (Norris) y de nuevo tras Pérez. Luego traté de guardar ruedas par atacarle de nuevo, pero él ha revivido tras el 'safety car' y ya no he podido adelantarle", agregó.

Al hablar de la estrategia de su equipo, Sainz dijo: "Han intentado hacerle el 'undercut' a Pérez. Pensaron que yo, al ir con ruedas nuevas, podía ir más largo. Lo hemos intentado y no ha salido. Al final recuperé la posición que merecía", precisó el madrileño.

"Sabía que tenia ritmo. Podía hacer clasificado sexto o séptimo. Parece que Baku siempre nos da ese punto de optimismo para afrontar la carrera de Barcelona. No nos ha pasado nada y estamos ahí, con esos 6 puntitos.