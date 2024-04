Así fue la batalla entre Alonso y Sainz que terminó con Fernando sancionado: "Te planteas incluso salir a correr"

La clasificación del GP de China, con la pole de Verstappen y un gran tercer puesto de Fernando Alonso, fue el segundo plato de la sesión matutina de este sábado en España tras una gran sprint que también se llevo el neerlandés y en la que tanto Fernando como Carlos Sainz fueron protagonistas principales. El de Aston Martin tuvo que abandonar a falta de tres vueltas y después fue sancionado por un incidente con su compatriota (5º).

Una primera curva mal trazada por Norris (salía primero) fue el desencadenante de que Hamilton liderara las primeras vueltas de la sprint por delante de su excompañero en McLaren, Fernando Alonso.

El inglés impuso un buen ritmo pero en cuanto se le vinieron abajo las gomas, como al español, todo cambió drásticamente: Verstappen, que salió cuarto, les adelantó con mucha facilidad y comenzó su particular paseo, esta vez en el circuito internacional de Shanghái.

Alonso y Sainz se tocaron: Fernando KO y Carlos sin 'podio'

Esto provocó que Alonso cayera a la tercera posición y tuviera que defenderse con uñas y dientes de su amigo Carlos Sainz y el trenecillo que este llevaba detrás de su caja de cambios: Checo, Leclerc, Norris y Piastri. La lucha entre los españoles esta vez era inevitable y ninguno quiso esquivarla, algo que terminó bastante mal para ambos: un toque entre el Aston Martin y el Ferrari a falta de tres vueltas provocó que Fernando perdiera la posición por segunda vez con Carlos y tuviera que entrar a boxes a reparar el monoplaza, sprint al garete tras retirar el coche una vuelta después. Sainz siguió en pista pero la lucha con su ídolo también le perjudicó, de un posible podio a la quinta posición y por detrás de su compañero Leclerc, con el que tuvo sus más y sus menos: "Lucha más conmigo que con los demás", dijo enfadado el monegasco por radio.

Rajada de Alonso a la FIA: "Te planteas correr la sprint..."

Hasta aquí todo 'bien', lo ocurrido entre Alonso y Sainz parecía un simple incidente de carrera pero no, tras la sprint la FIA investigó el movimiento del ovetense y le penalizó con 10 segundos (no tuvieron efecto alguno al terminar abandonando la prueba) y con 3 puntos de sanción en su superlicencia: "No las comparto ni las entiendo pero la FIA tiene el poder y tienes que aceptarlo, sobre todo los 3 puntos en el carnet, que vuelve a ser sin precedentes, es increíble... Te hace pensar si quieres salir a correr en la siguiente sprint porque con los puntos que se dan y los neumáticos que no puedes utilizar el domingo casi merece la pena no salir. Tendrá que verlo la F1", zanjó incrédulo el bicampeón del mundo.

Tras la sesión ambos pilotos fueron a declarar ante los comisarios y salieron del edificio analizando lo sucedido, para ellos, un incidente de carrera: "Alonso hizo un movimiento optimista que nos ha costado la carrera", "en la curva 8 yo me abrí pero Carlos no lo hizo en la 9", dijeron al hablar con la prensa.

Es la segunda sanción que recibe el piloto de Aston Martin en esta temporada tras la de Australia (20 segundos de penalización tras "una maniobra potencialmente peligrosa" con Russell). Pasó del sexto al octavo.

