Antena 3 Deportes se sube a un coche de rallies: "No me vas a dar mucha caña, ¿no?"

Queríamos saber qué se siente cuando te sientas en un coche de rallies en plena competición. Nuestro compañero Marc Fuster se fue hasta el RallyRACC de Cataluña para comprobarlo. Era la última prueba de la 'Peugeot Rally Cup Ibérica'. El español Sergi Pérez y el portugués Pedro Antunes se jugaban la corona en Salou.

Marc se va a subir de copiloto junto a Luis Morais. Las pulsaciones le van subiendo mientras se viste con el mono y se pone el casco. Tanto, que lo primero que le lanza es esto: "No me vas a dar mucha caña ¿no?". A lo que Morais responde: "No, poquísima. Va a tener una experiencia tranquila".

"No desayuné por si me mareaba. Has ido rápido, Luis"

El motor del Peugeot 208 Rally 4 sube de vueltas esperando la cuenta atrás del tramo. Marc cierra los ojos. La aceleración es tal que su cabeza golpea contra el asiento. La promesa de que iba a ser un día tranquilo se le escapa a Marc. El terreno bacheado provoca algún salto del vehículo y Marc no sabe donde agarrarse.

Hasta que llega el final. Para nuestro compañero su experiencia en un coche de rallies ha pasado veloz: "No desayuné por si me mareaba. Has ido rápido, Luis", le decía con una amplia sonrisa.

Sergi Pérez, triunfador

Más rápido fue el ganador de la copa, el español Sergi Pérez, de 19 años. Llegaba igualado, a esta última prueba y muy al final de la misma se alzó con la copa de ganador "estoy muy, muy feliz de haber ganado en casa". Sergi, que ya había ganado dos rallies de los seis que componen el campeonato, se impuso por 28 puntos de diferencia a Pedro Antunes. Tercero fue Alex Español.