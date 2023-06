Gil Membrado, el ganador de un rally más joven de España: "No tengo carnet de conducir"

Gil Membrado, el joven piloto de tan solo 15 años, ha conseguido meterse en la élite de los 'rallies' siendo un adolescente. Esa juventud desaparece cuando se enfunda el casco y agarra el volante de su coche. Tal es su habilidad conduciendo que, en su tercera prueba, se ha convertido en el piloto más joven en ganar un rally en España, lo hizo sobre la tierra de León: "Me sorprendió ganar el rally", confiesa.

Todos los astros se alinearon

A su gran potencial y habilidad se le sumó que el circuito se acomodaba a la perfección a sus cualidades: "Eran tramos rapiditos y se adaptaban a mi estilo de conducción". Haciendo lo que más le gusta, pisando el pedal del acelerador a fondo y dejando un rastro de humo a su paso, se sintió muy cómodo. No tanto cuando tuvo que subirse al cajón más alto, algo a lo que no está acostumbrado: "En el pódium también hay adrenalina".

"No tengo carnet de conducir"

La competición nos dejó imágenes espectaculares, pero la más impactante sucedió con los motores apagados. Gil se marchó como copiloto en su coche después de ganar: "No tengo carnet. Aún me faltan algunos años", afirma sonriendo. 3 años de diferencia que le privan de tener el permiso de conducción y también de correr en el circuito mundial (WRC): "El mundial marca una edad, 18 años. Y yo con 15 no puedo".

Ante todo, humildad: "No tengo que creerme más que nadie"

A pesar de haber batido muchos récords de precocidad y de volar muy a menudo con su coche, tiene los pies muy bien anclados al suelo: "No tengo que creerme más que nadie. Solo dentro del coche hacerlo lo mejor posible". Es consciente de que lo que ha conseguido hasta ahora no ha sido fácil y que lo que le queda por lograr no va a ser menos: "Si quieres dar pasos muy grandes no funciona, va mejor subir la escalera de paso en paso".

Gil Membrado, a base de sus victorias hasta el momento, se ha colado entre los mejores pilotos de nuestro país. Muchos dicen que es la gran promesa de los 'rallies' en España, algo que está por ver. Lo que si que es seguro es que ese potencial futuro prometedor está cada vez más presente.