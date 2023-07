Alonso sabe cosas tras la 'peor' carrera del año: "No estoy preocupado"

Fernando Alonso ha igualado en Silverstonesu peor resultado del año, 7º, al igual que en Montmeló. Sin ritmo todo el fin de semana y sufriendo como nunca en carrera se dedicó a defenderse durante las 52 vueltas. Salió vencedor con Gasly y Albon, perdió con Checo y Hamilton.

Salva los muebles del Aston: Stroll sigue, perdido, 14º

Minimizó daños como solo él sabe hacer, en los puntos en una carrera en la que si no llega a aparecer el Safety podría haber caído más allá del 10º. Stroll, perdido como acostumbra, solo pudo ser 14º. El asturiano es la imagen de la regularidad, 10 carreras, 10 veces en los puntos y dos GP seguidos sin subirse al podio, qué mal acostumbrado estamos.

"Gracias a todas esas decisiones conseguimos un séptimo puesto que es un poco mejor que el ritmo que teníamos", dijo el bicampeón tras bajarse del monoplaza.

"No era buen circuito para nosotros, salvamos un finde difícil"

Son dos domingos consecutivos sin luchar por el podio, 5º en Austria y 7º en Silverstone, pese a todo Fernando sigue siendo positivo. "Otros han mejorado, algunos equipos que han traído mejoras significativas últimamente. También el circuito, este no es uno de los mejores para nosotros, para el paquete que tenemos. También es la primera vez que tenemos esta nueva construcción en los neumáticos y quizás tenemos que analizarlo. Pero salvamos un fin de semana muy difícil y espero que en Hungría volvamos a ser competitivos".

"No estoy muy preocupado"

Austria y Silverstone no estaban marcados en el calendario de sueños de Aston Martin, sí lo está Hungaroring (en dos semanas). "No estoy muy preocupado por el desarrollo. El coche es mejor de lo que esperábamos, este año luchamos por cosas que nunca soñamos al inicio del año. Si podemos mantenernos en el top-10 y luchar contra los 'top' es fantástico, pero hay que verlo con perspectiva. No podemos estresarnos si somos séptimos o no estamos en el podio. Tenemos que ser pragmáticos y relajarnos con nuestro rendimiento. ¿McLaren? Fueron muy rápidos pero están muchos puntos por detrás. Con Mercedes y Ferrari estará apretado hasta el final. Este, con Austria, es uno de nuestros peores fines de semana y hemos salvado puntos", sentenció un positivo y realista Fernando, el único que sumó puntos para Aston.

Se aprieta la lucha por ser 3º

El ovetense, eso sí, perdió fuelle respecto a Pérez y Hamilton en el Mundial de Pilotos. El mexicano le aventaja en 19 puntos y el inglés ya solo está a 16.