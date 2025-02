Adrian Newey y lo que piensa sobre Fernando Alonso y Lance Stroll, según la prensa británica

Los rumores son parte del paddock de la Fórmula 1 desde siempre, un deporte donde nadie confirma nada hasta que es oficial. Hace algo más de dos semanas fue el Daily Mail el medio que activó una bomba en forma de posible fichaje de Max Verstappen por Aston Martin. El citado medio, en una información firmada por Jonahathan McEvoy, periodista especializado en F1 y motor, asegura que los de Silverstone preparan cerca de 1.000 millones de libras para convencer al tetracampeón del mundo de F1 y actual piloto de Red Bull.

No parece una operación sencilla, pero tampoco lo era la de Adrian Newey y ahora el ingeniero inglés está en la escudería británica tras dejar a los austríacos. La citada información asegura que desde Aston Martin ya han comunicado a sus principales patrocinadores que Verstappen se unirá a ellos en "una ambicioso apuesta para ganar el título mundial de Fórmula 1, en un acuerdo de 1.000 millones de libras que sería uno de los más grandes en la historia del deporte". La duda sería cuándo puede llegar Mad Max Aston Martin, ya que Fernando Alonso tiene contrato hasta finales de 2026...

El tabloide inglés cita a una fuente próxima a Jefferson Slack, director general comercial y de marketing del equipo de Fórmula 1 Aston Martin, que sostiene que Slack "ha estado diciendo que Max se unirá a Aston Martin". Además, esa misma fuente asegura que Slack explicó que "han fichado a Adrian Newey por 20 millones de libras al año como el mejor diseñador de coches de todos los tiempos, y Lawrence no va a permitir que eso sea todo. Quiere ganar el título mundial y no va a dejar que nada se interponga en su camino. Quiere acabar con la era dominante encabezada por Christian Horner (Red Bull) y Toto Wolff (Mercedes)".

"Fernando Alonso, con 43 años, es demasiado mayor..."

Por último, se da otro argumento por parte de Adrian Newey para que los ingleses traten de fichar a Max Verstappen: "Adrian piensa que Lance Stroll no es un piloto lo suficientemente bueno y que Fernando Alonso, con 43 años, es demasiado mayor. Le dieron a Adrian una participación accionaria para que lo fichara desde Red Bull y podrían hacer lo mismo con Max".

"El contrato del tetracampeón podría alcanzar hasta 1.000 millones de libras (unos 1.200 millones de euros), durante el resto de su carrera, y casi con certeza incluiría acciones en el equipo con sede en Silverstone", explica Daily Mail.

Esta última información sobre la edad de Fernando Alonso no acaba de cuadrar con las últimas declaraciones de Adrian Newey, quien indicó que "el hecho de que sólo haya ganado dos campeonatos del mundo no refleja, sobre el papel, sus capacidades en absoluto". Es decir, un elogio en toda regla del ingeniero de 66 años al piloto asturiano y bicampeón del mundo de F1.

El propio Adrian Newey volvió a aclara la razón por la que dejó Red Bull y fichar por Aston Martin.

"Creo que si me hubieras dicho hace 12 meses que dejaría Red Bull y que ahora finalmente empezaría de nuevo, habría dicho 'No, estás loco'... Pero por varias razones sentí que no sería fiel a mí mismo si me quedaba en Red Bull, así que la primera decisión difícil fue si quedarme en Red Bull o no. Así que llegué a la conclusión de que si era honesto conmigo mismo, no podía quedarme", indicó Newey.

