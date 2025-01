El elogio de Newey a Fernando Alonso: "Que solo tenga dos mundiales..."

Se acerca el día en el que Adrian Newey se una ya de forma oficial al trabajo en la fábrica de Aston Martin. El mejor ingeniero de Fórmula 1 de todos los tiempos empezará a aportar de forma directa el próximo 1 de marzo, a solo dos semanas del inicio de la temporada 2025 en Australia.

En marzo comenzará a trabajar en la fábrica

El británico, que estuvo casi 20 años liderando a Red Bull (2005-2024) hacia ocho títulos de pilotos y seis de constructores, comenzará una nueva y apasionante aventura en la marca inglesa a partir de este mes de marzo. El gran objetivo no será otro que configurar un coche competitivo de cara a 2026, año en el que cambiará el reglamento en el Gran Circo.

Newey, de 66 años, ha querido repasar en una entrevista a 'Auto Motor und Sport' su fichaje por Aston Martin, además de deshacerse en elogios hacia el piloto estrella de la escudería: Fernando Alonso.

"Que solo tenga 2 Mundiales no refleja sus capacidades"

"Creo que el hecho de que sólo haya ganado dos campeonatos del mundo no refleja, sobre el papel, sus capacidades en absoluto", dijo el de Birmingham. Fernando, por su parte, afrontará su tercer año en el equipo con la esperanza de tener un coche lo suficientemente competitivo como para luchar, al menos, por sumar puntos cada fin de semana.

Newey: "Si era honesto conmigo mismo no podía quedarme"

Por otra parte, el propio Newey volvió a explicar el por qué dejó Red Bull para embarcarse en un nuevo proyecto: "Creo que si me hubieras dicho hace 12 meses que dejaría Red Bull y que ahora finalmente empezaría de nuevo, habría dicho 'No, estás loco'... Pero por varias razones sentí que no sería fiel a mí mismo si me quedaba en Red Bull, así que la primera decisión difícil fue si quedarme en Red Bull o no. Así que llegué a la conclusión de que si era honesto conmigo mismo, no podía quedarme", zanjó.

¿Cuándo comienza la temporada de F1?

En cuanto al pistoletazo de salida de la nueva temporada, esta dará comienzo el fin de semana del 14, 15 y 16 de marzo en Australia. La mano de Newey no se 'notará' en el coche de este año, aunque pueda que se vea involucrado en alguna mejora o avance a lo largo de la temporada.

